Očkovací centra: Víme, kde byste měli na očkování proti COVID-19 čekat nejkratší dobu

Očkovací centra praskají v posledních dnech a týdnech díky čím dál většímu počtu očkování proti COVID-19 ve švech. Vzhledem k tomu, že je vakcinace zřejmě jedinou vstupenkou valné většiny lidí do normálního „nekoronavirového“ života se však tomuto faktu absolutně nelze divit. Pokud se na svou dávku vakcíny chystáte pomalu už i vy, máme pro vás fajn tip na webovou aplikaci, která vám pomůže vybrat místo, na které byste měli čekat na očkování nejkratší dobu.

Zdroj: Unsplash

Ministerstvo zdravotnictví České republiky spustilo již relativně dávno speciální webovou aplikaci umožňující lidem zjistit, jak vytížená jsou jednotlivá očkovací centra v České republice a tedy de facto to, jak dlouho budou čekat, pokud se na ně zaregistrují. O této vychytávce se však příliš neví, takže jí lidé přespříliš nevyužívají a pak následně lamentují nad tím, že čekání na jejich termín je extrémně dlouhý. Přitom v některých případech by stačilo jen chytře vybrat jiné blízké očkovací centrum než to, které preferují, a svou dávku by mohli dostat o poznání dříve.

Webovou aplikaci, která vám zobrazí vytíženost jednotlivých očkovacích center naleznete zde