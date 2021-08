Ve Washingtonu DC dostanete za očkování proti koronaviru zdarma AirPods

V každé zemi naleznete lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat proti covid-19. Aby byla pandemie překonána, je dle vědců a lékařů ovšem očkování nezbytné. Občas tedy není zbytí, než neočkované nějakým způsobem k tomuto kroku motivovat. Vidět to ostatně můžeme v mnoha zemích, a to včetně té naší. Soutěžit se mohlo o iPhone 12, boty Converse například a kódy na Steam. Ve Washingtonu DC se rozhodli k očkování motivovat mladé lidi mezi 12 a 17 lety, a to sluchátky AirPods, dárkovými poukazy nebo možností získat stipendium ve výši 25 tisíc dolarů.

Výše uvedené dostanou mladí lidé za první dávku v jednom ze tří očkovacích míst. Třeba je být v doprovodu rodiče či zákonného zástupce a mít u sebe nějakou identifikační kartu. Motivováni jsou i rodiče či zákonní zástupci, neboť oni sami dostanou dárkovou kartu za každé dítě. Podle současných údajů Univerzity Johna Hopkinse bylo přibližně 70 % obyvatel okresu plně očkováno, ovšem v počtu nakažených zaznamenává Washington DC vzestupný trend. Jak uvádíme výše, podobný způsob motivace není ve světě ani USA výjimkou. Podobnou taktiku razí také Maryland, Michigan a Ohio. Jestliže nejste očkovaní, je nějaký jablečný produkt, který by vás k tomuto kroku přeci jen svedl?

Starting today at 10 am, DC youth (12-17) who get vaccinated at:

📍Brookland MS

📍Sousa MS

📍Johnson MS

Will receive AirPods with their first shot and a chance to win a:

💸$25,000 scholarship

📱iPad and headphones#TakeTheShotDC pic.twitter.com/BIAH7Hgs7m

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) August 7, 2021