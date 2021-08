Nejde vám přehrávat Spotify přes AirPlay na reproduktorech? Práce na opravě již probíhají

Chtěli byste si “streamovat” Spotify do svých reproduktorů přes AirPlay 2, ale setkáváte se v poslední době s problémy ve formě částečné či úplné nefunkčnosti projevující se například tím, že ve Spotify písnička podle audiopřehrávače běží, ale z reproduktoru se nic nepřehrává? Nejste bohužel sami. S podobnými problémy se totiž potýkáme jak my v redakci, tak i uživatelé z celého světa, kteří bombardují Spotify stížnostmi a žádostmi o opravu. To sice před pár dny na své diskuzní fórum napsalo, že implementaci spolehlivě fungující AirPlay 2 pozastavuje kvůli technické náročnosti, nyní však zřejmě po nářcích mnoha uživatelů řadí zpátečku a tvrdí, že práce intenzivně probíhají a již brzy se snad dočkáme výsledku.

Hlavním problémem Spotify s nasazením fungující podpory AirPlay 2 je dle jeho slov problém s kompatibilitou zvukových ovladačů, které zřejmě nebylo možné rychle vyřešit. Valná většina jablíčkářů se nicméně přiklání k tomu, že pravda je trochu někde jinde a Spotify si spíš bere jablíčkáře jakožto rukojmí ve válce s Applem, kterou vede kvůli jeho pravidlům App Store a poplatkům. Spotify je totiž jednou ze společností, kterým provizní systém Applu extrémně vadí a která by ráda viděla jeho systémy daleko otevřenější – ideálně s možností nastavení si vlastního výchozího hudebního přehrávače. S tím se však Apple neztotožňuje, kvůli čemuž se Spotify zatím zakopat válečnou sekyru nechystá.

Nám běžným uživatelům, kteří nepodporou AirPlay trpí nejvíce, nezbývá v současnosti nic jiného než čekat a doufat, že se Spotify umoudří a do aplikace jí přidá co nejdříve. Alternativní řešení, jak si jej užít, totiž v současnosti bohužel neexistuje a proto nezbývá nic jiného, než jej krátkodobě nahradit jinou službou.