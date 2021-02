Z čipů Billa Gatese v očkování proti koronaviru už si dělá legraci i jeho vlastní dcera

Jennifer K. Gates, tedy dcera Billa Gatese, dostala v pátek první dávku vakcíny proti Covid-19. Vzhledem k faktu, že kolem celé pandemie, a nyní i očkování, je velká řada konspiračních teorií, rozhodla se Jennifer jednu největších (a také nejbláznivějších) z nich vyvrátit.

Ve svém příspěvku na Instagramu se coby studentka medicíny rozpovídala o vakcíně a jejích pozitivech. V závěru ovšem na lehčí notu svým sledujícím sdělila, že „je smutné, že vakcína neimplementovala do jejího mozku jejího geniálního otce“. Je to právě Bill Gates, který je spojen s mnoha konspiracemi, přičemž důvodů je hned několik. Jedním z nich je skutečnost, že Bill Gates před lety před celosvětovou pandemií varoval, což se splnilo. Dalším důvodem bylo investování nemalých finančních prostředků z Nadace Billa a Melindy Gatesových do zlepšování technologie vakcín. Dále tyto vakcíny také pochopitelně velmi nahlas obhajoval. Kvůli výše zmíněnému někteří lidé nabyli dojmu, že Bill Gates chce za pomoci pandemie dostane do lidí mikročipy, aby mohl ovládnout jejich mysl či sledovat jejich polohu. Jeden z nejbohatších mužů planety si z těchto zpráv rozhodně legraci nedělal a v létě minulého roku v rozhovoru pro CNN řekl, že se obává, jaký dopad na očkování mohou tyto zprávy v budoucnu mít. Celý příspěvek Jennifer G. Gatesové můžete vidět pod tímto odstavcem.