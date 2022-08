Apple Watch Pro velikost odhalena, na malé zápěstí opravdu nebudou

První podzimní Keynote letošního roku se nebude v žádném případě točit jen kolem nové generace iPhonů. Svou chvilku slávy si na ní totiž prakticky stoprocentně odbudou i nové Apple Watch a to konkrétně ve třech verzích. Naprostá většina zdrojů se totiž shoduje na příchodu druhé generace modelu SE, dále pak klasických Series 8 a nakonec na high-endovém modelu s označením Pro,, který by měl z hlediska postavení v nabídce Applu na úrovni iPhonů řady Pro. A díky novým informacím od zdrojů velmi dobře informovaného japonského portálu MacOtakara právě o nich víme další zajímavé informace.

Již dříve uniklo Applu to, že zatímco SE 2 a Series 8 budou designově vypadat stejně jako modely z předešlých let, u řady Pro bude nasazen nový design s plochým displejem a takřka ostrými hranami. Podle dostupných informací sice nelze počítat s tak ostrými hranami jako je tomu u iPhonů či iPadů, ale kvůli vyšší odolnosti u tohoto modelu použil Apple displej s nulovým zaoblením po stranách, čemuž musel přizpůsobit šasi hodinek. Zcela novou informací ohledně Apple Watch Pro je pak to, že budou dostupné jen v jedné velikostní variantě – konkrétně ve 47 milimetrech. Jednat by se tedy mělo o největší hodinky v nabídce Applu a zároveň i v jeho historii. Jako dosud jediné Apple Watch mají být navíc k dispozici jen v jedné velikostní variantě.

Fotogalerie Apple Watch Series 8 koncept - FB Apple Watch Series 8 - FB Apple Watch Series 8 koncept (1) Apple Watch Series 8 koncept (2) Apple Watch Series 8 koncept - 1 Apple Watch Series 8 koncept - FB Apple Watch Series 8 koncept (5) Apple Watch Series 8 koncept (3) Apple Watch Series 8 koncept (6) Apple Watch Series 8 koncept (7) Apple Watch Series 8 koncept (8) Apple Watch Series 8 koncept (9) Apple Watch Series 8 koncept (11) Vstoupit do galerie

Ačkoliv toho již více zdroje japonského MacOtakara neprozradily, z dřívějška víme například to, že u Apple Watch Pro počítá kalifornský gigant s nasazením titanového těla pro maximalizaci jejich odolnosti. Dočkat se u nich máme dále například výrazně delší výdrže baterie než tomu je u současných modelů, či speciálně upraveného watchOS, který bude schopen na velkém displeji zobrazovat daleko větší množství nejen při měření sportovních aktivit. Za prémiové specifikace si nicméně nechá Apple i pořádně zaplatit – ve hře je totiž údajně cena kolem 30 tisíc korun.