Potvrdil Apple nepřímo nasazení tělesného teploměru do nových Apple Watch?

Jedním z nejzajímavějších vylepšení letošní generace Apple Watch – ať už Pro či Series 8 – má být bezesporu senzor pro snímání tělesné teploty nebo chcete-li teploměr. Přestože jsme se doposud dočkali potvrzení jeho nasazení jen z úst celé řady leakerů, díky čerstvému kroku Applu se zdá být jeho příchod opět o pořádný kus pravděpodobnější.

Portál MyHealthyApple, který se zaměřuje na sledování zdravotních funkcí u Apple produktů, si všiml, že se kalifornskému gigantovi podařilo v předešlých týdnech zaregistrovat u amerických patentových úřadů patent pojednávající právě o snímání tělesné teploty přes Apple Watch. Patent jako takový je jako již tradičně poměrně zmatený a nelze z něj tedy vyčíst víceméně nic konkrétního. Nicméně už jen to, že vůbec vznikl v době, kdy se o příchodu teploměru na Apple Watch spekuluje, je velmi pozitivní zpráva, která leccos naznačuje. Ostatně, i v minulosti si Apple registroval zdravotní funkce patentovými přihláškami jen krátce před uvedením hotových hodinek na pulty obchodů.

Novou generaci Apple Watch má Apple v plánu podle dostupných informací představit hned v první polovině září s tím, že na pulty obchodů by měla dorazit do konce téhož měsíce. Jak na tom bude z hlediska dostupnosti či ceny je nicméně v současnosti velkou neznámou, jelikož i loňské Apple Watch byly zprvu beznadějně vyprodané a to navíc nebyla ve světě taková ekonomická situace, jaká je nyní.