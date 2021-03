Apple zaměstnancům: Když se necháte očkovat proti COVID-19, dáme vám placené volno

O tom, že jediné funkční východisko ze současné pandemie je proočkovanost obyvatel, se pravděpodobně není třeba nikterak přít. Stejný názor na tom mají i velké korporace, které v očkování vidí jedinou možnost, jak se vrátit více či méně do normálu. V zemích, kde není v očkovací strategii takový bordel jako v jistém středoevropském státě a k očkovacím dávkám se dostane velká část populace, nyní začínají velké firmy motivovat své zaměstnance k tomu, aby se nechali naočkovat. Jednou z takových firem je i Apple.

Apple v uplynulých dnech informoval své zaměstnance v USA, že jim doporučuje zaregistrovat se k očkování proti Covidu-19. Jako jistou formu motivace Apple zaměstnancům nabízí možnost využít placené volno pro samotné očkování, ale i pro následující dny v případech, kdy se očkovaným neudělá po vakcíně dobře a budou potřebovat pár dní na to, dát se znovu do kupy.

Apple Park – na toto místo by se měli zaměstnanci postupně vracet:

Fotogalerie Apple Park-FB Apple Park kampus video 7 Apple Park kampus video 6 Apple Park kampus video 4 +5 Fotek Apple Park kampus video 1 Apple Park kampus video 2 Apple-keynote-guest-arrive-Steve-Jobs-Theater-Apple-Park-09122018 apple park fb Vstoupit do galerie

Dále bylo ve zprávě uvedeno, že Apple jako takový nedisponuje přístupem k vakcínám a zaměstnanci budou muset využít běžné veřejně přístupné kapacity. Minimálně do poloviny letošního roku vedení Applu neočekává, že by se zaměstnanci vrátili do kanceláří, trvalé využívání home office však v plánu není. Tim Cook už v minulosti několikrát poznamenal, že pro některé zaměstnance není práce z domu žádnou větší překážkou, osobní setkávání a interakce je však velice užitečná zejména s ohledem na kreativní a kooperativní aktivity, inovace a další důležité prvky, které jsou pro Apple kriticky důležité. Dá se tedy očekávat, že s čím dál tím větší mírou proočkovanosti se zaměstnanci do svých kanceláří pomalu ale jistě vrátí, byť ne třeba úplně všichni.