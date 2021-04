Apple má další benefit pro své zaměstnance. Zajistí jim co nejdříve očkování proti COVID-19

Společnost Apple spouští nový program, v jehož rámci chce poskytnout všem zaměstnancům svých kanceláří co nejrychleji očkování proti onemocnění COVID-19. Koncem minulého týdne o tom informovala agentura Bloomberg. Apple pro tyto účely uzavřel partnerství se společností Walgreens Boots Alliance, která zajistí, aby všem zaměstnancům byla poskytnuta vakcína. Pracovníci Applu se k očkování mohou zaregistrovat na speciální webové stránce, jejíž provoz by měl Apple spustit v dohledné době.

Vedení společnosti Apple již letos v březnu uvedlo, že poskytne volno všem svým zaměstnancům, kteří by potřebovali čas pro zotavení po očkování proti onemocnění COVID-19. V době, kdy tuto skutečnost firma oznámila, ale ještě nebylo jasné, zda svým pracovníkům také poskytne onu vakcínu. Spolu s tím, jak se dostupnost vakcíny proti koronavirové infekci ve Spojených státech rozšiřovala, dostala i cupertinská společnost možnost poskytnout svým zaměstnancům náležitou ochranu.

V Kalifornii, kde sídlí naprostá většina kanceláří Applu, mají všichni obyvatelé starší šestnácti let nárok na očkování od 15. dubna. V oblasti Bay Area je poptávka po očkování hodně vysoká, nicméně pro ty, kteří bydlí v Cupertinu nebo v jeho okolí, bývá někdy těžké si zajisti pohodlné očkování. Program očkování pro zaměstnance společnosti Apple bude pochopitelně zcela dobrovolný, a zaměstnanci, kteří by se potýkali s nepříjemnými vedlejšími účinky vakcíny, si budou moci vzít dovolenou na zotavení. Díky možnosti očkovat své zaměstnance bude Apple také moci dříve otevřít své kanceláře a rychleji se vrátit k běžnému provozu. Firma zatím ale ještě neuvedla, kdy přesně by se provoz v jejím cupertinském sídle měl vrátit k normálu. Podle Tima Cooka by velká část zaměstnanců mohla vrátit zpět do kanceláří zhruba v průběhu června.