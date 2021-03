Očkování COVID: Spočítejte si, kdy byste se mohli dočkat v ČR své vakcíny

Očkování na COVID vnímá značná část nejen České republiky, ale i světa jako pomyslné světlo na konci šíleného koronavirového tunelu, který od loňského jara projíždíme. Dobrou zprávou sice je, že vakcinace již nějakou dobu probíhá a to vesměs se zdárnými výsledky, avšak to, jakou rychlostí se děje vnímat pozitivně rozhodně nelze. Pokud by vás zajímalo, kdy se své “včeličky” s vakcínou dočkáte v Česku i vy, jste tady správně. Na portálu Omni Calculator, který nabízí obrovské množství nejrůznějších kalkulaček, se totiž objevila i kalkulačka fronty na vakcínu pro Českou republiku.

Kalkulačka vychází dle slov jejích tvůrců z informací Ministerstva zdravotnictví a pravděpodobného tempa očkování, které se dá po týdnech vakcinace, ale i spoustě výhledových zpráv již velmi slušně odhadnout. Její použití je pak naprosto jednoduché. Stačí do ní totiž vyplnit věk a pak odpovědět na několik otázek týkajících se zaměstnání či zdravotního stavu a výsledné číslo je na světě. Jak však sami tvůrci uvádí, jedná se o odhad, který je založený na přednostním seznamu zveřejněném vládou. Výsledek byste tudíž rozhodně neměli brát jako jistý termín.

Výsledný termín, který vám kalkulačka nabídne, není minimálně při nastavení předvolby na “Posledních sedm dní” (předvolba zohlední reálné počty vyočkovaných dávek) vůbec milosrdný. V mém případě bych se totiž měl první dávky dočkat někdy mezi 12. 8. 2021 a 28. 2. 2022. Druhé pak mezi 2. 9. 20201 a 21. 3. 2022. Zde je však samozřejmě brát v potaz to, že v následujících týdnech a měsících by mělo očkování díky větším dodávkách vakcín výrazně zrychlit, což se poté odrazí i v samotné kalkulačce. Je nicméně zajímavé vidět, kdy by se na vás dostala řada, kdyby Česko jelo i nadále v tempu, ve kterém jede nyní.

Kalkulačku fronty na očkování si můžete vyzkoušet zde