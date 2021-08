Apple zaměstnancům: Nechte se očkovat proti COVID-19

Od chvíle, kdy americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration – FDA) oficiálně schválil vakcínu proti onemocnění COVID-19 od společnosti Pfizer, se vedení firmy Apple snaží své zaměstnance motivovat k tomu, aby se nechali očkovat. Pro tyto účely dokonce cupertinská společnost spustila nový interní web, a své pracovníky se k očkování snaží povzbudit i dalšími způsoby.

Kromě zmíněné webové stránky vedení Applu přistoupilo také k rozesílání zpráv svým zaměstnancům, součástí firemní očkovací kampaně jsou také interní hovory se zaměstnanci. Vedení Applu žádá všechny své zaměstnance, kteří mají nárok na očkování, aby tak učinili co možná nejdříve. Výslovně to píše i v jednom z oběžníků, který mezi své zaměstnance rozeslal koncem minulého týdne. Viceprezident Applu pro aktivity v oblasti zdraví Sumbiul Desai spolu s viceprezidentkou pro nemovitosti Kristinou Raspe pořádají také pohovory ze zaměstnanci, přičemž cílem těchto pohovorů je právě motivace k očkování. Na nedávno vytvořené webové stránce zase Apple popisuje takzvanou variantu delta, a vysvětluje, jak očkování může pomoci předejít jejímu šíření. Apple rovněž ve spolupráci se zdravotnickou organizací Walgreens nabízí svým zaměstnancům vouchery na očkování. Čas, který zaměstnanci stráví na očkování, případně zotavováním z vedlejších účinků, Apple svým zaměstnancům proplatí.

Navzdory intenzivnímu povzbuzování ale Apple (zatím) svým zaměstnancům očkování proti COVID-19 nenařizuje, a to z důvodu respektu jejich soukromí. Počátkem tohoto měsíce Apple také zavedl častější testování u pracovníků, kteří dochází do zaměstnání – tito zaměstnanci se nyní musí testovat až třikrát týdně. Vedení Applu původně plánovalo, že se jeho zaměstnanci začnou vracet do kanceláří již na podzim, návrat byl ale nakonec odložen až na začátek příštího roku.