Apple znovu odložil návrat svých zaměstnanců do kanceláří

Vedení společnosti Apple se začalo počátkem letošního léta zabývat tím, jak bude probíhat návrat zaměstnanců zpět do kanceláří. Návrat byl původně naplánovaný na září, poté byl odložen na říjen, přičemž zpočátku mělo jít o systém, v jehož rámci zaměstnanci stráví část týdne na pracovišti a část týdne doma. Nyní se cupertinská společnost rozhodla, že systém home office prodlouží pro naprostou většinu svých zaměstnanců minimálně ještě do začátku příštího roku.

Podle zprávy agentury Bloomberg Apple nepředpokládá návrat k běžným pracovním aktivitám dříve než na počátku roku 2022. Bloomberg ve své zprávě cituje oběžník, který vedení Applu koncem minulého týdne rozeslalo zaměstnancům. V tomto oběžníku firma také uvádí, že k rozhodnutí odložit návrat zaměstnanců do kanceláří dospěla na základě stoupajícího počtu výskytu případů onemocnění COVID-19, a to nejen ve Spojených státech, ale také v řadě dalších zemí. Z důvodu opětovného šíření onemocnění COVID-19, stejně jako z důvodu výskytu nových variant, se zaměstnanci společnosti Apple vrátí do svých kanceláří nejdříve v lednu příštího roku. Měsíc před předpokládaným znovuotevřením kanceláří vedení firmy upozorní zaměstnance na případné změny.

Apple stejně jako řada dalších firem přešel nedlouho po vyhlášení celosvětové pandemie COVID-19 na systém práce z domova, a do kanceláří se po čase vrátila doslova jen hrstka zaměstnanců. Spolu s tím, jak stoupala proočkovanost populace a zároveň se také snižoval počet případů, začal Tim Cook postupně plánovat návrat pracovníků zpět do kanceláří. V posledních měsících ale dochází k šíření nových variant onemocnění COVID-19, proto vedení Applu přehodnotilo svůj postoj k návratu zaměstnanců zpět na pracoviště. Tim Cook původně zamýšlel, že ve firmě zavede hybridní způsob docházky, řadě zaměstnanců se ale tento plán nezamlouval, a požadovali po vedení firmy větší podporu práce formou home office. Vedení firmy ale trvá na tom, že osobní přítomnost na pracovišti je pro firemní kulturu klíčová.