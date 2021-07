Apple odkládá návrat zaměstnanců do kanceláří o měsíc

Vypadá to, že svět se po globální pandemii COVID-19 začíná pomalu ale jistě vracet k normálu, a s tím na řadě míst souvisí také návrat zaměstnanců z home office zpět do kanceláří. Společnost Apple v tomto směru netvoří žádnou výjimku. Svůj plán návratu má již nějakou dobu vypracovaný, zaměstnancům se ale příliš nezamlouvá a řada z nich ráda i nadále z různých důvodů pracovala z domova.

Agentura Bloomberg tento týden informovala o tom, že se společnost Apple rozhodla odložit návrat svých zaměstnanců zpět do kanceláří, a to nejméně o jeden měsíc. Bloomberg se ve své. zprávě odvolává na informované zdroje. Mohlo by se zdát, že rozhodnutí odložit návrat zaměstnanců zpět do kanceláří bylo u vedení Applu zapříčiněno negativní zpětnou vazbou ze strany spolupracovníků, Bloomberg ale s odvoláním na zmíněné zdroje uvádí, že skutečným důvodem je fakt, že se v řadě zemí začínají šířit nové varianty onemocnění COVID-19. Návrat do kanceláří byl původně plánovaný na září. Tim Cook se pro toto datum rozhodl z důvodu stoupajícího počtu očkovaných lidí.

V jedné ze svých zpráv, určených svým podřízeným, Cook uvedl, že osobní přítomnost zaměstnanců v kancelářích bude nejméně do roku 2022 vyžadována zatím pouze po dobu tří dnů v týdnu. Navzdory zvyšující se proočkovanosti populace se ale i nadále šíří nové varianty onemocnění COVID-19, a v řadě států dochází také k vysokému počtu úmrtí. V odpovědi na tuto situaci se řada společností včetně Applu rozhodla, že svůj plán na návrat zaměstnanců zpět do kanceláří opět přehodnotí. Plno zaměstnanců Applu ale se systémem návratu nesouhlasí. Zatímco firmy, jako je třeba Facebook nebo Google, nabízí flexibilnější schéma práce z domova, Apple trval na hybridním modelu, v jehož rámci by zaměstnanci docházeli do kanceláře třikrát do týdne. Podle agentury Bloomberg ale nakonec k návratu zaměstnanců Applu na pracoviště nedojde dříve než v říjnu tohoto roku.