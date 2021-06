Zaměstnancům Applu se nechce po pandemii zpět do kanceláří

Tim Cook rozeslal minulý týden zaměstnancům Applu zprávu, jejímž prostřednictvím oznamoval přechod k novému systému práce. Zaměstnanci cupertinské společnosti se začnou částečně vracet do svých kanceláří, přičemž většina z nich bude na pracovišti přítomna tři dny v týdnu, zatímco zbytek týdne jim Apple umožní pracovat z domova. Toto rozhodnutí se ale setkalo s kritikou. ze strany některých zaměstnanců, podle kterých není Apple dostatečně flexibilní na to, aby umožnil trvalou práci z domova těm, kteří o ni stojí.

Redaktorům serveru The Verge se podařilo získat interní dopis, kolující po Applu. Zaměstnanci v tomto dopise mimo jiné píší, že se cítí nevyslyšeni nebo dokonce ignorování, co se týče jednání o práci z domova. Někteří ze zaměstnanců se dokonce rozhodli, že firmu z důvodu nedostatečné flexibility v tomto směru raději opustí. Část zaměstnanců Applu uvádí, že se cítí být nuceně postavená před rozhodnutí, zda dá přednost vlastní rodině, zdraví a bezpečí, nebo práci pro Apple. Tvrzení Applu, že se většina zaměstnanců nemůže dočkat osobního setkání se svými kolegy, se podle autorů zmíněného dopisu nezakládá zcela na pravdě. Pisatelé dopisu naopak tvrdí, že je to právě práce z domova, která jim umožnila lepší propojení s kolegy, a že vedení Applu má mnohdy zcestné představy o tom, jak zaměstnanci vnímají svou docházku a práci v kancelářích.

Zmíněný dopis je adresovaný přímo Timu Cookovi, a původně vznikl na Slacku mezi zhruba 2800 zastánci práce z domova. Do tvorby dopisu jako takového bylo podle serveru The Verge zapojeno zhruba osmdesát zaměstnanců Applu, k podpisům byl tento dopis rozeslán minulý pátek odpoledne. Zaměstnanci v něm po vedení Applu požadují například to, aby se sami mohli rozhodovat, zda budou pracovat z domova, docházet do kanceláře, nebo zda budou oba tyto způsoby práce kombinovat. Firma by dále podle pisatelů dopisu měla mezi svými zaměstnanci zorganizovat krátký, jasně strukturovaný a srozumitelný dotazník na toto téma, a vypracovat také transparentní, jasný plán, týkající se způsobu docházky. Zaměstnanci Applu ve svém dopise dále vyzývají vedení firmy k tomu, aby zvážilo dopady dojíždění do práce na životní prostředí.

