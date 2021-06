Apple se postupně vrací k práci v kanceláři, zavádí nový systém docházek

Společnost Apple začíná spřádat plány na postupný návrat jejích zaměstnanců zpět do kanceláří. Více než rok musela řada pracovníků cupertinské společnosti pracovat z domova, a to z důvodu opatření, souvisejících s koronavirovou pandemií. Tim Cook tento týden rozeslal svým podřízeným e-mail, ve kterém mimo jiné uvádí, že by od září mohl být v kancelářích Applu zaveden systém, v jehož rámci budou zaměstnanci přítomni na pracovišti tři dny v týdnu. Hybridní způsob docházení do zaměstnání chce Apple praktikovat minimálně do roku 2022.

Ve zmíněné zprávě Cook svým zaměstnancům sděluje, že by měli docházet do práce vždy v pondělí, úterý a ve středu. Pokud budou mít zájem, mohou ve čtvrtek a v pátek pracovat na dálku z domova. Tento systém se ale nebude vztahovat na všechny zaměstnance, protože u některých týmů bude podle Cooka zapotřebí, aby se jejich členové setkávali osobně čtyři až pět dní v týdnu. Cook ve své zprávě zaměstnancům dále poznamenává, že i v době vzájemného odloučení se jim podařil dosáhnout řady skvělých věcí, ale že lidé chyběli jeden druhému:„Videokonference vzájemnou vzdálenost mezi námi o něco zkrátily, ale jsou zde zkrátka věci, které nelze nahradit,“ píše Cook.

Ten svým zaměstnancům dále přislíbil, že kromě daného schématu budou ještě moci pracovat na dálku až dva týdny ročně. Vedení Applu tím chce zaměstnancům umožnit, aby byli více s rodinou a blízkými, mohli cestovat, nebo se zkrátka věnovat sami sobě. Systém práce, který Cook popisuje v e-mailu, má až do roku 2022 probíhat v „pilotním režimu“, a poté bude zhodnocen a případně přepracován.