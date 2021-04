Tim Cook prozradil, zda se vidí za 10 let stále v čele Applu

Tim Cook stojí v čele Applu již od roku 2011, na manažerských pozicích v něm pak působí dokonce již od roku 1997. S přibývajícím odpracovanými roky však přibývají i roky samotného Tima, které přivádí čím dál více lidí ke spekulacím ohledně jeho možného odchodu do důchodu. V loňském roce totiž oslavil lodivod Applu již své šedesáté narozeniny, které pro něj mohly být i v souvislosti s jeho obřím jměním pomyslným impulzem k odchodu do ústraní a užití si podzimu života. O ničem takovém však Tim alespoň podle svých slov v novém rozhovoru s Karou Swisher neuvažuje.

Když se moderátorka rozhovoru Cooka zeptala, zda se vidí v čele Applu za 10 let, odpověděl, že pravděpodobně už ne. Jedním dechem však dodal, že se v současnosti cítí skvěle a proto o jakémkoliv datu svého odchodu neuvažuje. Deset let je ale dle něj velmi dlouhá doba, která může leccos změnit a proto si myslí, že jej zřejmě z křesla nejvyššího muže Applu “vyžene”. Lehké to pro něj ale jeho slov nebude. Sám totiž v rozhovoru poukázal na to, že s Applem spojil značnou část svého života a nedokáže si proto představit, kdyby najednou žil bez něj. “Nemám ponětí, co bych dělal, kdybych Apple nevedl. V současnosti si bez něj svůj život představit nedokážu a myslím si, že si to nebudu schopen představit až do chvíle, kdy z něj skutečně odejdu,” nechal se Cook slyšet.

Za možného nástupce Tima Cooka se ještě relativně nedávno předpovídala dnes již bývalá šéfka maloobchodu Angela Ahrendts či šéfdesignér Applu Jony Ive. Obě tyto ikony však Apple již před časem opustily, díky čemuž se otevřela možnost ovládnutí trůnu pro jeho další dlouholeté, byť ne tak výrazné, ikony jako například pro Jeffa Williamse, Johna Ternuse, Craiga Federighigo či Eddyho Cua. Zda se nakonec některý z těchto velikánů dočká či do čela Applu usedne někdo jiný ale zřejmě zatím neví absolutně nikdo.