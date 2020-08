Tim Cook slaví 9 let v čele Applu: Jak se do jeho křesla dostal?

Snad každý příznivce jablečné společnosti ví, že se Tim Cook stal 24. srpna roku 2011 oficiálně ředitelem firmy. Od toho dne se datuje cesta cupertinského giganta ke statusu společnosti s hodnotou dvou bilionů dolarů. Jak tato cesta Applu vypadala?

Někdy může jeden jediný den položit základy k mnoha zásadním změnám. Zatímco jeden den ráno byl Steve Jobs ještě plně zodpovědný za chod Applu, k večeru už byl ředitelem Tim Cook a začala tak nová éra firmy, která v mnohých vzbuzovala obavy. Nikdo v Applu – ani samotný Cook – nebyl z Jobsova odchodu nadšený. Z popisu událostí ale nicméně vyplývá, že Jobs – potažmo užší vedení firmy – nic nenechal náhodě a měl vše naplánované do posledního detailu. Jobs ještě před svou rezignací důrazně v jednom z interních oběžníků doporučil členům představenstva společnosti, aby byl ředitelem firmy jmenován právě Cook. Představenstvo následně vyslovilo Cookovi plnou důvěru, a nová éra Applu mohla začít.

Jednalo se z mnoha důvodů o riskantní krok. Vedení firmy sice Cookovi plně důvěřovalo, o jeho důvěryhodnosti bylo ale nutné přesvědčit i zákazníky a investory. O svých schopnostech přesvědčil Cook vedení Applu ještě v době působení na své předchozí pracovní pozici. Do firmy nastoupil nedlouho po návratu Steva Jobse – a byl to právě Jobs, kdo Cookovi nabídl místo v Applu. V době, kdy dostal nabídku pracovat v Applu, měl Cook pracovní pozici ve společnosti Compaq, a Applu se v dané chvíli nedařilo zrovna nejlépe, přesto se ale rozhodl nastoupit. Chod firmy brzy začal nabírat nové obrátky. Jobs v čele uložil k ledu řadu produktů, postupně se objevily novinky v podobě nového iMacu, o něco později přišel i iPod a konečně iPhone. Přestože Apple pod Cookovým vedením zaznamenal obrovský vzestup a nepopiratelný finanční úspěch, nový ředitel čelí i po letech často výčitkám z rozdílného způsobu vedení firmy a odlišného přístupu – zejména v posledních letech můžeme sledovat Cookovo pověstné zaměření na služby více než na produkty. Přílišné oblibě se – zejména u FBI a podobných složek – Cook netěší ani kvůli rozporuplnému důrazu, který bez rozdílu klade na soukromí uživatelů. Applu se pod Cookovým vedením ale daří nade vší pochybnost skvěle – svědčí o tom mimo jiné i to, že se jablečná společnost nedávno stala firmou s dvoubilionovou hodnotou.