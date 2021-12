Platby v aplikacích mimo App Store hned tak nedorazí

Krátce před koncem roku může Apple oslavit malé vítězství. Podařilo se mu totiž přesvědčit soud v jeho bitvě proti Epic Games o tom, že není schopen v první půli prosince nasadit do svých systémů možnost plateb v aplikacích mimo App Store, čímž tak zavedení této novinky oddálil na neurčito a získal tak pro sebe další čas na boj za zrušení tohoto opatření.

Právě zavedení možnosti plateb mimo App Store v aplikacích pro všechny vývojáře je hlavní vítězství Epicu v bitvě proti Applu a pokud se tedy nepodaří zrealizovat, dá se říci, že jej Epic prohrál na celé čáře. Pravděpodobnost, že soud nakonec celé nařízení zruší, se sice zdá v současnosti poměrně malá, ale i protahování zavedení této novinky je ve výsledku pro Apple malým vítězstvím, jelikož mu šetří peníze za ušlé provize. Původně měly být platby mimo App Store zavedeny do 9. prosince, avšak proti tomu se Apple odvolal s tím, že mu bude trvat měsíce, než dokáže vše nastavit tak, aby bylo životaschopné, jelikož je pro zavedení třeba úprava velkého množství aspektů. A jelikož je odvolání nejprve třeba řádně prošetřit, minimálně po dobu jeho studování nemusí Apple zavádět zhola nic.

Při pohledu na celkový postup soudní bitvy Apple vs. Epic Games se dá bez jakékoliv nadsázky říci, že se naplňují předpoklady prakticky všech analytiků o tom, že se bude jednat o bitvu táhnoucí se zřejmě několik dlouhých let bez jasného výsledku. Obě strany mají totiž špičkové právníky, kteří ví, kam udeřit, aby to protistranu buď bolelo, nebo minimálně paralyzovalo v případě, že bude mít navrch. A právě paralyzování využil nyní Apple skutečně znamenitě.