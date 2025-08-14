iOS 26 odhaluje gesta AirPods pro živý překlad v reálném čase!

Apple na WWDC25 představil funkci Live Translation pro FaceTime, telefonní hovory a zprávy. Teď to ale vypadá, že chystá i možnost překladu během běžných rozhovorů v reálném světě – a klíčem k tomu mají být AirPods.
Nové gesto v iOS 26 beta 6
V nejnovější vývojářské betě iOS 26 se objevila systémová grafika zobrazující gesto, kdy uživatel stiskne obě nožky AirPods současně. Obrázek obsahuje text v angličtině, portugalštině, francouzštině a němčině a je propojen s aplikací Překladač. Podle aktuálních informací se tato funkce týká pouze AirPods Pro (2. generace) a AirPods (4. generace).
I když Apple na WWDC25 o této funkci mlčel, už dříve se objevily zprávy z agentury Bloomberg, že ji má v plánu. Jde o logické rozšíření překladu, který už funguje v FaceTime, Zprávách a Telefonu, a o další silný argument pro využívání nositelné elektroniky – podobně jako to nabízí třeba chytré brýle Meta Ray-Ban.
Podpora a dostupnost
Zatím není jasné, které iPhony funkci podpoří. Překlad totiž pravděpodobně nebude probíhat přímo na AirPodech, ale na připojeném iPhonu. Dá se předpokládat, že požadavky budou odpovídat ostatním funkcím Live Translation.
Fotogalerie
Například ve Zprávách je překlad dostupný v čínštině, angličtině (UK, US), francouzštině, němčině, italštině, japonštině, korejštině, portugalštině a španělštině – a to na iPhonech, iPadech a Macích s podporou Apple Intelligence, stejně jako na Apple Watch Series 9 a Ultra 2.
Exkluzivita pro iPhone 17?
Spekuluje se, že kvůli potřebě co nejnižší latence při překladu v reálném čase by tato funkce mohla být exkluzivní pro iPhone 17. To by také vysvětlovalo, proč ji Apple dosud oficiálně neukázal.
Bez ohledu na to, kdy a pro koho bude dostupná, je jisté jedno – Apple připravuje funkci, která může změnit způsob, jakým komunikujeme při cestování či pobytu v cizí zemi.