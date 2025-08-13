Podívejte se, jak se budou velikostně lišit všechny nové iPhone 17!

Apple sice ještě oficiálně nepředstavil iPhone 17, ale podle dostupných úniků k tomu dojde už za pár týdnů. Jednou z největších novinek má být příchod iPhone 17 Air, který nahradí dosavadní model Plus a nabídne ultra tenký design. Velikostí displeje se přitom zařadí přesně mezi varianty Pro a Pro Max.
Nová velikost displeje
Podle nejnovějších informací od leakera Majin Bu bude mít iPhone 17 Air 6,6palcový displej. To je o něco méně než 6,7″ u modelů Plus z minulých let, ale více než 6,3″ u iPhone 17 Pro. Nejmenší zůstane základní iPhone 17 se 6,1″, zatímco vrchol nabídky, iPhone 17 Pro Max, si ponechá impozantní 6,9palcový displej. Potvrzují to minimálně ochranná skla pro displeje, které se podařily leakerovi získat.
Tento krok znamená odklon od předchozí strategie, kdy modely Plus a Pro Max sdílely stejnou úhlopříčku. Apple tak nabízí více možností pro ty, kdo chtějí větší displej než má standardní iPhone, ale nechtějí největší možný telefon.
Ultra tenký design a kompromisy
Hlavním lákadlem iPhone 17 Air má být extrémně tenké tělo. Apple tím chce vyzkoušet technologii potřebnou pro budoucí skládací iPhone, který bude vyžadovat tenčí konstrukci. Tato změna však přinese i jisté kompromisy – očekává se pouze jediný fotoaparát místo trojité soustavy u Pro modelů a pravděpodobně i kratší výdrž baterie.
Fotogalerie
Podle spekulací Apple nabídne k Air modelu speciální bateriový kryt, aby uživatelé mohli případný nedostatek výdrže řešit. To by mohlo být zásadní pro ty, kdo tráví hodně času mimo nabíječku.
Pro koho je Air určen?
iPhone 17 Air osloví především uživatele, kteří chtějí velký displej, ale preferují lehčí a tenčí telefon než Pro Max. Jeho 6,6″ úhlopříčka je tak ideálním kompromisem – větší než u Pro, ale menší a lépe ovladatelná než u Pro Max.
Zda se tento model stane hitem, ukáže až jeho oficiální představení. Jedno je však jisté – Apple tímto krokem rozšiřuje nabídku o nový typ iPhonu, který by mohl přilákat zcela novou skupinu zákazníků.