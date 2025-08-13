Proč se Applu nedaří na poli AI? Možná i proto, že je škrt

Společnost Apple už delší dobu čelí vážnému problému – její špičkoví experti na výzkum v oblasti umělé inteligence odcházejí k Metě. Jak uvádí Mark Gurman ve svém newsletteru Power On, tento „odliv mozků“ z Cupertina zřejmě jen tak neskončí, pokud Apple nezačne svým zaměstnancům nabízet podobné odměny, jaké dává konkurence.
Šéf Mety Mark Zuckerberg je přesvědčen o dvou věcech: budoucnost patří chytrým AR brýlím a jejich základem bude umělá inteligence. Proto Meta v posledních letech investovala miliardy dolarů do oblasti XR (Extended Reality) a nyní masivně posiluje i v oblasti AI.
Apple naopak ztrácí půdu pod nohama. V krátké době z cupertinské společnosti odešel již pátý klíčový AI specialista do nově vzniklé divize Meta Superintelligence Labs. Tento trend oslabuje už tak problematický vývoj platformy Apple Intelligence a vyvolává otázky, zda má Siri šanci na skutečný restart. Podle Gurmana panuje v Applu nízká morálka, takže mnozí odborníci neváhají přijmout lukrativní nabídky konkurence. Zatímco někteří nabídky Mety odmítli – včetně jednoho výzkumníka, kterému Zuckerberg nabídl miliardu dolarů – většina si na nové působiště nestěžuje. Důvodem odmítnutí u těch několika výjimek byla především nedůvěra k vedení Mety, nikoli nedostatek finanční motivace.
Apple loni představil novou verzi Siri, která měla být vlajkovou lodí jeho AI strategií. Od té doby se ale očekávané změny ztratily z očí. V Cupertinu sice v tichosti pokračují práce na vylepšení frameworku App Intents, což by mohlo přinést nové funkce rychleji, než se zdá, ale zatím je pro uživatele viditelný posun minimální. O chytré AR brýle napájené umělou inteligencí se ovšem nezajímá jen Meta. Apple pracuje na vlastním projektu, zatímco Samsung a Google spolupracují na platformě Project Moohan pro Android XR. Všichni sledují stejný cíl – jednou nahradit chytrý telefon nositelným zařízením, které se stane novým centrem digitálního života.
Pokud by Apple chtěl zvrátit současný trend a udržet své top AI talenty, bude muset přehodnotit svou mzdovou politiku a možná přijmout fakt, že v éře technologických miliardářů se loajalita často kupuje v hotovosti.