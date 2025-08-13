Zavřít reklamu

Proč se Applu nedaří na poli AI? Možná i proto, že je škrt

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Společnost Apple už delší dobu čelí vážnému problému – její špičkoví experti na výzkum v oblasti umělé inteligence odcházejí k Metě. Jak uvádí Mark Gurman ve svém newsletteru Power On, tento „odliv mozků“ z Cupertina zřejmě jen tak neskončí, pokud Apple nezačne svým zaměstnancům nabízet podobné odměny, jaké dává konkurence.

Mohlo by vás zajímat

Šéf Mety Mark Zuckerberg je přesvědčen o dvou věcech: budoucnost patří chytrým AR brýlím a jejich základem bude umělá inteligence. Proto Meta v posledních letech investovala miliardy dolarů do oblasti XR (Extended Reality) a nyní masivně posiluje i v oblasti AI.

Apple naopak ztrácí půdu pod nohama. V krátké době z cupertinské společnosti odešel již pátý klíčový AI specialista do nově vzniklé divize Meta Superintelligence Labs. Tento trend oslabuje už tak problematický vývoj platformy Apple Intelligence a vyvolává otázky, zda má Siri šanci na skutečný restart. Podle Gurmana panuje v Applu nízká morálka, takže mnozí odborníci neváhají přijmout lukrativní nabídky konkurence. Zatímco někteří nabídky Mety odmítli – včetně jednoho výzkumníka, kterému Zuckerberg nabídl miliardu dolarů – většina si na nové působiště nestěžuje. Důvodem odmítnutí u těch několika výjimek byla především nedůvěra k vedení Mety, nikoli nedostatek finanční motivace.

Apple WWDC25 iOS 26 Apple Intelligence Phone unified layout 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-Apple-Intelligence-Phone-unified-layout-250609
Apple WWDC25 iOS 26 Messages Apple Intelligence Image Playground background 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-Messages-Apple-Intelligence-Image-Playground-background-250609
Apple WWDC25 iOS 26 Apple Intelligence Live Translation Phone app 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-Apple-Intelligence-Live-Translation-Phone-app-250609
iOS 19 Apple-Intelligence-General-Feature-2-3
Apple WWDC25 iOS 26 Apple Intelligence Call Screening 250609 Apple-WWDC25-iOS-26-Apple-Intelligence-Call-Screening-250609
Apple Intelligence Feature 2 Apple-Intelligence-Feature-2
Apple MacBook Air Apple Intelligence Writing Tools 250305 Apple-MacBook-Air-Apple-Intelligence-Writing-Tools-250305
Apple iPhone 16e Apple Intelligence Image Playground 250219 Apple-iPhone-16e-Apple-Intelligence-Image-Playground-250219
Apple iPhone 16e Visual Intelligence 250219 Apple-iPhone-16e-Visual-Intelligence-250219
Apple iPhone 16e Apple Intelligence Genmoji 250219 Apple-iPhone-16e-Apple-Intelligence-Genmoji-250219
Vstoupit do galerie

Apple loni představil novou verzi Siri, která měla být vlajkovou lodí jeho AI strategií. Od té doby se ale očekávané změny ztratily z očí. V Cupertinu sice v tichosti pokračují práce na vylepšení frameworku App Intents, což by mohlo přinést nové funkce rychleji, než se zdá, ale zatím je pro uživatele viditelný posun minimální. O chytré AR brýle napájené umělou inteligencí se ovšem nezajímá jen Meta. Apple pracuje na vlastním projektu, zatímco Samsung a Google spolupracují na platformě Project Moohan pro Android XR. Všichni sledují stejný cíl – jednou nahradit chytrý telefon nositelným zařízením, které se stane novým centrem digitálního života.

Pokud by Apple chtěl zvrátit současný trend a udržet své top AI talenty, bude muset přehodnotit svou mzdovou politiku a možná přijmout fakt, že v éře technologických miliardářů se loajalita často kupuje v hotovosti.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.