Apple chce u budoucích Vision Pro zásadně vylepšit jejich ovládání!

Apple se zjevně snaží využít každý kousek prostoru na Apple Vision Pro k přidání nových možností ovládání. Nově udělený patent s názvem „Touch Sensitive Input Surface“ popisuje, jak by se i světlotěsnicí těsnění kolem obličeje mohlo proměnit v dotykovou ovládací plochu. Těsnění má aktuálně jediný účel. A sice blokovat okolní světlo a zajistit, aby uživatel viděl pouze virtuální prostředí. Podle Applu je však žádoucí, aby části headsetu nabízely více funkcí, aniž by se zvětšila hmotnost nebo rozměry zařízení. Patent zmiňuje integraci snímačů tlaku do rámu nebo přímo do textilie těsnění. Uživatel by tak mohl lehkým stiskem či tahem prstu po těsnění spustit určitou akci. Například změnu hlasitosti, jas či přepínání režimů.
Problémem by mohlo být, že při nošení headsetu není jednoduché přesně určit, kde se těsnění nachází. Apple proto navrhuje vizuální indikátor v zorném poli nebo LED diodu na vnitřní straně těsnění, která by uživatele navedla na správné místo. Současný Vision Pro má jen dvě fyzická tlačítka. Horní a Digital Crown. Obě pokrývají základní ovládání, ale patent ukazuje, že Apple přemýšlí i nad variantou, kdy by fyzická tlačítka mohla zmizet úplně. Dotykové těsnění by se tak mohlo stát alternativou pro gesta nebo rychlé akce. Podle aktuálních úniků Apple pracuje na odlehčené verzi Vision Pro, která by mohla dorazit nejdříve v roce 2027. Je možné, že právě takové modely budou spoléhat více na dotykové senzory a méně na mechanické ovládací prvky.