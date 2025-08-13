Liquid Glass je jen začátek! Apple chce vytvořit iPhone kompletně ze skla

iOS 26 přináší nové skleněné UI efekty (Liquid Glass). A jak se zdá, může jít o první krok k daleko ambicióznějším plánům. Podle nové patentové přihlášky společnost pokračuje ve vizi bývalého designového šéfa Jonyho Iva. Tedy vytvořit zařízení, které bude vypadat jako jediný kus skla. Patent popisuje „šestistranný skleněný kryt“, tvořený dvěma spojenými skleněnými díly, které by zakrývaly přední, zadní i boční strany telefonu. Každá hrana by byla aktivní zobrazovací a s dotykovou plochou, takže obsah by mohl být viditelný a ovladatelný ze všech stran.
Apple v dokumentu přiznává, že konstrukce nebude stoprocentně tvořena sklem, neboť budou otvory pro mikrofony a reproduktory. Nicméně cílem je, aby kryt působil vizuálně i na dotek jako jednolitý kus. Ačkoli je bezrámečkový displej v mobilním průmyslu už roky jakýmsi cílem, Apple míří ještě dál. Namísto pouhého ztenčování rámečků by displej přetékal přes hrany a plynule pokračoval na boční strany. Podobného efektu se dříve pokusil dosáhnout Samsung u řady Galaxy Edge, ale za cenu větších horních a dolních okrajů. Apple chce tento kompromis eliminovat. Patent ukazuje, kam by se mohl design iPhonu ubírat, ale technologicky je takový telefon stále velmi daleko. Navíc jde pouze o patent, který nemusí být nikdy uveden. Ovšem podobné provedení by vypadalo jistě skvěle.