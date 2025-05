Jony Ive poskytl skvělý hodinový rozhovor, ve kterém řekl věci, které stojí za to!

Bývalý šéfdesignér Applu a jeden z nejvlivnějších tvůrců moderního produktového designu Jony Ive vystoupil na konferenci Stripe Sessions 2025. V hodinovém rozhovoru s Patrickem Collisonem, spoluzakladatelem Stripe, se otevřeně rozpovídal o své kariéře v Applu, své současné práci ve studiu LoveFrom a hlavně o filozofii, kterou se při navrhování produktů řídí. Ačkoli Ive od odchodu z Applu v roce 2019 téměř nevystupuje na veřejnosti, tentokrát udělal výjimku a stálo to za to.

To, co vytvoříme, o nás vypovídá všechno

Ive se v rozhovoru vracel až do dob svého studia ve Velké Británii, kdy se poprvé setkal s původním Macintosh počítačem. Ten v něm zanechal silný dojem – popsal jej jako „kolo pro mysl“, což je metafora, kterou často používal Steve Jobs. Právě díky tomuto zážitku se později rozhodl přestěhovat do Kalifornie. Do Applu nastoupil v roce 1992 a během několika let se stal hlavní tváří designu společnosti. Byl u zrodu iMacu, iPodu, iPhonu i Apple Watch – produktů, které změnily nejen Apple, ale celý svět. V rozhovoru zdůraznil, že skutečný design nejde oddělit od kultury, v níž vzniká. „Každý pátek ráno vařil někdo z týmu snídani pro ostatní. Střídali jsme se,“ řekl Ive a popsal, jak důležité pro něj bylo, aby tým trávil čas společně i mimo práci. Setkávali se v domácnostech členů týmu, budovali osobní vztahy a vytvářeli prostředí, kde design nebyl jen prací, ale projevem péče o druhé.

Ive znovu připomněl, že i ty nejmenší detaily mají pro výsledný dojem zásadní význam. Uvedl například balení produktů Applu, kde i taková drobnost jako malé táhlo pro vytažení kabelu z krabičky může působit jako vyjádření respektu ke každému uživateli.

„Měl jsem jasné vědomí, že i tahle maličkost projde rukama milionů lidí. A že na ní záleží,“ řekl. Citoval také Jobse: „Můžeš vyjádřit vděčnost lidem skrze to, co vytvoříš.“ Právě tato myšlenka, že design je projevem etiky a odpovědnosti, byla podle Ivea jádrem celé jeho práce v Applu i dnes v LoveFrom.

LoveFrom: design pro lidstvo

Studio LoveFrom, které Ive založil v roce 2019 společně s dlouholetým kolegou Marcem Newsonem, se od svého vzniku drželo mimo mediální pozornost. Nyní ale postupně začíná odhalovat některé ze svých projektů. Mezi nejznámější patří například vizuální identita ke korunovaci krále Karla III. LoveFrom už dávno není jen o produktovém designu. Pracují zde i hudebníci, typografové a architekti a každému projektu se přistupuje s jediným cílem: „upřímně pozvednout lidstvo,“ jak říká sám Ive.

Na závěr rozhovoru Ive varoval před nekritickým přístupem k technologickému pokroku. Podle něj pozitivní úmysly nestačí, pokud výsledek škodí. „I když jsi v úmyslu nevinný, pokud jsi součástí něčeho, co má špatné důsledky, musíš to vlastnit,“ prohlásil. Zároveň vyjádřil obavy, že v Silicon Valley a obecně v technologickém průmyslu chybí radost z lidskosti. „Myslím, že radost bývá často zaměňována za něco povrchního. A to je škoda,“ dodal. Ačkoliv se v posledních měsících spekuluje o spolupráci Jonyho Ive s OpenAI na vývoji nového hardwaru zaměřeného na umělou inteligenci, v rozhovoru na Stripe Sessions 2025 se k této otázce vůbec nevyjádřil. I tak ale bylo zřejmé, že jeho hlas má v designérském i technologickém světě stále obrovskou váhu.