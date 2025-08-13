Cena iPhone 17 Pro se meziročně zvýší, vadit vám to však díky této změně nebude

Pokud se aktuální úniky potvrdí, letošní iPhone 17 Pro se oproti předchůdci dočká hned dvou výrazných změn a to konkrétně jak v úložišti, tak cenovce. Podle dobře informovaného čínského leakera Instant Digital, který se o informaci podělil hned třikrát v posledních týdnech, by měl totiž základní model dostat dvojnásobnou kapacitu úložiště oproti loňsku. Namísto 128 GB, které má současný iPhone 16 Pro, by tak startovní konfigurace nabídla už 256 GB prostoru pro vaše fotky, videa a aplikace.
To vše by ale mělo přijít s mírným navýšením ceny. Zatímco dnes iPhone 16 Pro začíná na 999 dolarech (v Česku pak na 29 990 Kč), u nové generace by měl být základní model o 50 dolarů dražší – tedy za 1 049 dolarů. Je tu však jedno zásadní „ale“. Vzhledem k tomu, že 256GB varianta iPhonu 16 Pro dnes stojí 1 099 dolarů (v Česku 32 990 Kč), mohlo by se na tuto změnu dívat jako na relativně výhodný posun, kdy Apple přidá úložiště a jen mírně zvýší cenu základního modelu. Nebo by se možná spíše hodilo říci, že zruší 128GB základ na 256GB verzi zlevní na odhadem 31 490 Kč.
Fotogalerie
Podobný krok už jsme mohli vidět u iPhonu 15 Pro Max, kdy Apple odstranil 128GB variantu a posunul základ na 256 GB, což s sebou přineslo vyšší cenu základního modelu, ale zároveň i víc prostoru pro uživatele. Tentokrát by se stejná strategie mohla týkat menšího modelu Pro, čímž by se zjednodušila celá produktová nabídka.
Nutno navíc dodat, že to není nyní poprvé, co v souvislosti s iPhone 17 slyšíme o zdražení. Například analytická firma Jefferies už v červenci uvedla, že Apple zvažuje zvýšení cen u celé řady iPhone 17, a to kvůli dražším komponentům i clům spojeným s Čínou. Tuto informaci následně potvrdil i Instant Digital. A protože má tento zdroj na kontě už řadu přesných úniků od žlutého iPhonu 14 přes matné sklo u iPhonu 15 až po technické detaily baterií iPhonu 16 Pro, vyplatí se brát jeho tvrzení vážně.
Odpověď na otázku, zda se tato cenová a kapacitní změna opravdu chystá, dostaneme už brzy. Apple má podle dosavadních spekulací představit řadu iPhone 17 v úterý 9. září, přičemž prodej by mohl odstartovat 19. září.