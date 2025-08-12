iPhone 17 Pro se ještě ani nepředstavil, už se ale dočkal své první (ubohé) kopie

Představení iPhone 17 Pro je sice v plánu až zhruba za měsíc, nicméně už nyní se tento model dočkal první kopie. A hned na úvod nutno dodat, že dost ubohé a nepovedené. Její snímky zveřejnil jako první leaker Sony Dickson, který zachycenou maketu sám označil za nepovedenou. Není se však čemu divit. Kopie se totiž v lecčem s dosavadními úniky rozchází, přičemž něco je na ní vyloženě nesmyslné. Ostatně, posuďte sami.
Fotogalerie
Jak můžete sami vidět, už samotná krabička odporuje nejčerstvějším únikům – konkrétně tím, že jablko na zádech telefonu je výš, než by mělo být. Že zachycuje černou variantu, zatímco v krabičce se (nejspíš) ukrývala nafocená stříbrná, je pak už jen třešinkou na dortu. Logo na zádech samotné makety je pak též výš, než by mělo být, ale hlavně má telefon extrémně masivní boční tlačítko na místě Power Buttonu. Je možné, že v něm výrobce skryl čtečku otisků prstů, ale tak jako tak je výsledek opravdu nepěkný.
Když se pak přeneseme na přední stranu, i zde bije do očí masivní Power Button. Co je ale hlavním operační systém běžící v telefonu je svým designem evidentně iOS 18, který na iPhonech 17 Pro samozřejmě nepoběží. Jedná se však samozřejmě jen o upravený Android, což si lze vyvodit třeba ze špatných fontů písma a tak podobně. Ve výsledku si tak výrobce s maketou příliš práce nedal.