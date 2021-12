Projekt Apple Car opustili další klíčoví zaměstnanci

Jak se zdá, Applu se jeho plán na představení vlastního autonomního vozidla neustále komplikuje. Tedy za předpokladu, že skutečně budeme počítat s tím, že Apple vůbec nějaké vlastní auto vyvíjí, což samozřejmě zatím nikdo oficiálně nepotvrdil. Problém je v tom, že Apple v poslední době opustili hned tři klíčový zaměstnanci, kteří měli být právě za vývoj jednotlivých komponent vozu zodpovědní. Podle Bloombergu se jedná konkrétně o trojici Eric Rogers, který odešel do Joby Aviation – společnosti zabývající se sdílením letů, Alex Clarabut, technický inženýr a vedoucí týmu pro vývoj baterií a Stephen Spiteri, manažer hardwarového inženýrství. Tato dvojice se připojila ke společnosti Archer Avition, která vyvíjí aerotaxi.

Apple pak opustil také Michael Schwekutsch, který měl být dokonce technickým ředitelem Appel Car a jeho kroky taktéž směřovaly do Archer Aviation. Apple měl dokonce přijít i o samotného vedoucího projektu Apple Car, kterým byl Doug Field, jenž zamířil po třech letech práce u Applu do Fordu. Podle agentury Bloomberg tak přišel Apple jen v letošním roce o šest velmi důležitých manažerů, které lze považovat za klíčové v rámci projektu Apple Car. Na druhou stranu se však Applu podařilo získat i nové lidi jako je Ulrich Kranz, bývalý CEO společnosti Canoo, nebo CJ Moore, který pracoval v Tesle na autonomním řízení vozu.

Apple má, co se Apple Car týká, problémy se zaměstnanci již od začátku. Projekt neustále mění manažery a lidé, kteří jsou špičkami ve svých oborech, opouští Apple už několik let. Otázkou však zůstává, zda Apple skutečně vyvíjí ono bájné autonomní vozidlo anebo se jedná pouze o nějakou extrémně propracovanou integraci CarPlay, která by umožnila i současným vozům převzít nějaké prvky autonomního řízení. Ať už se v Cupertinu pracuje na jakékoli variantě, je jasné, že neustálé střídání vedoucích zaměstnanců není nic, co by projektu pomáhalo, navíc v situaci, kdy nejrůznější zdroje tvrdí, že chce mít společnost celý projekt hotový již v roce 2025.