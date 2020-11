Recenze Epico Sensor Wireless Car Charger: I nabíjení iPhonu v autě může být pohodlné

V dnešní recenzi se podíváme na velmi zajímavý nabíjecí držák do auta s názvem Sensor Wireless Car Charger z dílny Epico. Právě ten nám totiž dorazil před pár týdny do redakce a jelikož jsem s ním měl díky tomu možnost ujet spousty kilometrů, nezbývá mi nyní nic jiného než jej zhodnotit v následující recenzi. Jaká tedy tato vychytávka v praxi je?

Obsah balení a technické specifikace

Ještě než se pustíme do rozboru technických specifikací produktu, krátce pochválíme výrobce za obsah balení. To je totiž vcelku honosné a to i přesto, že lze nyní nabíječku sehnat za pouhých 999 korun. Obsahuje jak nabíjecí držák nebo chcete-li hlavici, tak samozřejmě i napájecí kabel spolu s úchytem do mřížky ventilace vozu a dokonce i autonabíječku do zapalování, což rozhodně nebývá u podobných držáků standard. Za obsah balení si tedy výrobce zaslouží rozhodně palec nahoru

Fotogalerie Epico Sensor 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Epico Sensor 1 Epico Sensor 2 Epico Sensor 6 +3 Fotek Epico Sensor 7 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Epico Sensor 8 Vstoupit do galerie

Co se pak týče technických specifikací jednotlivých částí balení, začneme přímo o držáku. Ten nabíjí skrze nejrozšířenější bezdrátový nabíjecí standard Qi a to maximálním výkonem 10W. Pokud pak budete držák používat s iPhonem, užijete si u něj kvůli softwarovému omezení ze strany Applu “jen” 7,5W nabíjení, což je pro jablečné telefony u standardního bezdrátového nabíjení maximum. Držák disponuje konektorem USB-C, přes který je pomocí přibaleného kabelu propojen s autonabíječkou s koncovkou USB-A. Pokud by vás pak zajímal rozsah úchopu, ten je 60 až 95 mm. Pokud tedy máte telefon s šířkou v tomto rozmezí, nebudete mít s použitím držáku problém. Obávat se nemusíte ani toho, že by vám držák z mřížky vozu za jízdy vypadával. Při své nízké váze 110 gramů to totiž při správném zasunutí určitě nehrozí. Kdyby vás pak zajímal materiál, ze kterého je nabíječka vyrobena, jedná se o kombinaci plastu a gumy, kdy naprostá většina nabíječky je vyrobena z plastu a gumové jsou jen “pacičky” sloužící pro přichycení telefonu.

Ani autonabíječka se rozhodně nemusí za své technické specifikace stydět. Výrobce u ní udává vstupní proud 12 až 24V, výstupní 5V/2,4A, 9V/2,A či 12V/1,5A. To vše přitom při příjemných rozměrech 50 x 20 x 20 mm při 22 gramech. Pro její výrobu byla použita slitina hliníku v kombinaci s ABS. Jak již bylo zmíněno výše, výstupním portem je USB-A, ke kterému lze samozřejmě kromě napájecího adaptéru pro nabíjecí držák připojit i jakýkoliv jiný kabel s touto koncovkou – tedy klidně i klasický Lightning a dobít skrze něj iPhone hezky postaru.

Hlavní zbraní držáku je infračervený senzor, který řídí rozevírání klipu v případě, že se do něj uživatel rozhodne umístit telefon. Jakmile se tak stane, klipy se opět “scvaknou” blíže k tělu držáku, čímž mezi sebou zafixují telefon a dodají mu tak potřebnou stabilitu. Pro vyjmutí telefonu pak stačí stlačit tlačítko na spodní straně nabíječky, po čemž se klipy rozevřou.

Zpracování a design

Za dobu mého působení na Letem světem Applem mi rukama prošlo již poměrně dost nabíječek tohoto typu, přičemž u většiny z nich mi úplně jejich design neseděl. Nerad bych sice vyzněl jako konzerva, ale v otázce designu vyznávám spíše střídmější styl produktů s nenápadnými barvami a ladnými křivkami, nežli barevnější kombinace s odvážnějšími tvary. Asi vás proto nepřekvapí, že jsem byl se vzhledem EPICO Sensor Wireless Car Charger opravdu spokojený. Jedná se totiž o skutečně pěkný, střídmě vypadající produkt, který nikterak nenarušuje čistý interiér vozu se standardními křivkami. Na můj vkus je sice možná až moc velký a kvůli tomu tedy na mřížce ventilace i výrazný, ale je mi jasné, že aby byl držák schopný telefonu poskytnout dostatečnou oporu a zároveň jej nabít, jinak než v těchto rozměrech vyrobit nejspíš nešel. Je nicméně určitě dobré počítat s tím, že jej v mřížce zkrátka jen tak nepřehlédnete. To nicméně neplatí alespoň u autonabíječky, která je skutečně drobná a v zapalovači vozu se skoro až ztratí, což se ostatně dá povědět i o napájecím kabelu. Pokud máte interiér vozu v černé barvě, budete mít v tomto směru vyhráno. Žádné výtky nemám ve výsledku ani ke zpracování produktu, které je dle mého s ohledem na cenu a jeho povahu na více než dobré úrovni. Vše totiž lícuje přesně tak, jak by mělo a nic nevypadá vyloženě “odfláknutě”, což je rozhodně příjemné. Zkrátka a dobře, zpracováním nabíječka rozhodně neurazí.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Testování

A jaká je tedy nabíječka v praxi? Velmi dobrá, byť pár mušek by se na ní přeci jen našlo. Ale vše pěkně popořádku. Instalace nabíječky do vozu je extrémně jednoduchou záležitostí, jelikož je prakticky stejná jako nasazení jakéhokoliv jiného držáku do mřížky vozu. Stačí tedy, abyste do přibaleného úchytu s kloubem nacvakli hlavu nabíječky a celý mechanismus následně zastrčili do ventilace. Pak už stačí jen zapojit do zapalovače autonabíječku a nabíjecí držák s ní propojit pomocí USB-C/USB-A kabelu. Od této chvíle už nebrání v nabíjení zhola nic.

Fotogalerie Epico Sensor 3 Epico Sensor 4 Vstoupit do galerie

Že je nabíjecí držák připraven k nabíjení poznáte podle červeně svítící diody na její spodní straně. Jakmile se tak stane, stačí jen telefon přiblížit k držáku, počkat na rozevření klipů, vložit jej co možná nejhlouběji do ní a následně počkat na scvaknutí. Jakmile se tak stane, na telefonu se vám objeví animace nabíjení, červené světlo se změní v modré a vy už se následně nemusíte starat absolutně o nic. Přiznám se, že jsem měl zprvu pár jízd strach z toho, zda jsou klipy schopné můj telefon – konkrétně iPhone XS – bez problémů udržet i při cestování po cestách horší kvality, ale ani jednou jsem se za zhruba tři týdny testování nedostal do situace, kdy by mi telefon z držáku vypadl či se k tomu jen chystal. V tomto směru si tedy nemůžu v žádném případě stěžovat.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co mi však naopak vcelku vadilo, byla hlučnost mechanismu rozevírajícího klipy. Ta mi totiž přijde opravdu vysoká a pokud například cestujete v noci a váš vůz je opravdu tichý, není problém toto zabzučení vcelku jasně slyšet. Na druhou stranu si ale myslím, že se dá přeci jen v pohodě přetrpět – tím spíš, když se s ním setkáte při cestování mnohdy jen dvakrát za jízdu, tedy při nástupu a výstupu z vozu. Zcela nadšený jsem upřímně nebyl ani z výše zmíněné diody indikující připravenost či nabíjení. Její jas je opravdu vysoký, kvůli čemuž se pří jízdě ve tmě prakticky nedá přehlédnout a mě osobně kvůli tomu při řízení vcelku rozptyluje. Je nicméně potřeba říci, že citlivost na světlo má každý z nás jinou a věřím, že zatímco mě tato věc trochu vadí, mnozí z vás s ní budou naprosto v pohodě.

Dost ale bylo kritiky. U tohoto nabíjecího držáku zcela jednoznačně převažují pozitiva. Tím dalším je třeba skvělá citlivost infračerveného senzoru, který otevírá “klepeta” držáku naprosto bezchybně a rychle. Nemusíte se tedy bát toho, že by si vás například nevšiml či mu trvalo, než vás zaregistruje. S ničím takovým se totiž zcela určitě nesetkáte. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o samotném bezdrátovém nabíjení telefonu, které funguje zcela bezchybně, tedy bez jakéhokoliv přerušování. Jasně, rychlost nabíjení není při 7,5W nikterak závratná (u iPhonu XS jsme se z 0 na 100 % dostal za zhruba 2 hodiny a 40 minut), ale to ve výsledku ani u klasických stolních bezdrátových nabíječek. V tomto směru tedy nabíjecí držák do auta rozhodně nepohořel, ba naopak naplnil očekávání. To stejné se pak dá s trochou nadsázky říci i o jeho zahřívání, které sice při bezdrátovém nabíjení probíhá, ale bavíme se o teplotách pohybujících se opět na úrovni klasických bezdrátových nabíječek.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Jak tedy nbíječku Epico Sensor Wireless Car Charger zhodnotit? V mých očích se jedná o super produkt, který rozhodně stojí za vyzkoušení. Ve vozech nejednoho fanouška moderních technologií s telefonem podporujícím bezdrátové nabíjení si totiž zcela určitě najde své místo. Za 999 Kč, za které lze nyní držák sehnat, se tedy rozhodně vyplatí, jelikož je na něj spolehnutí jak z hlediska pevného “úchopu” telefonu, tak i jeho bezproblémového dobití.

Nabíječku Epico Sensor Wireless Car Charger můžete zakoupit zde