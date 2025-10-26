Statik HyperMount Vacuum Car Mount: Držák, který nepustí. Doslova.

Kdo někdy zkoušel klasické magnetické držáky na telefon do auta, ví, že ne všechny zvládnou realitu českých silnic. Silnější zatáčka, pár výmolů a mobil končí mezi sedadly. Nový HyperMount Vacuum Car Mount jde ale úplně jinou cestou – kombinuje vakuové přisátí s extrémně silným magnetem a výsledkem je držák, který telefon opravdu „nepustí“.
Hlavní zbraní HyperMountu je jeho vakuový systém, který po přiložení a uzamknutí přepínače doslova přisaje držák k povrchu. Výrobce uvádí, že odolá tahu až 30 kilogramů, což v praxi znamená, že se nepohne ani při jízdě po kostkách, rozbitých okreskách nebo v terénu. Držák je navíc kompatibilní jak s Apple MagSafe, tak i s telefony s Androidem – v balení najdete dva kovové magnetické kroužky, které jednoduše nalepíte na jakýkoliv kryt.
Velkou výhodou je i samotná konstrukce. HyperMount se neomezuje jen na auto – díky přísavce a hladkému designu se dá upevnit i na sklo, zrcadlo, pracovní stůl nebo kuchyňskou linku. Díky tomu ho využijete nejen při řízení, ale třeba i při videohovorech, natáčení receptů nebo sledování videí. Díky kulovému kloubu s rozsahem ±135° si můžete telefon natočit přesně tak, jak potřebujete – na výšku i na šířku, bez ohledu na to, kde držák zrovna používáte.
Fotogalerie
Montáž je otázkou pár sekund. Stačí přiložit přísavku na hladký povrch, zamknout ji vakuovým přepínačem a je hotovo. Držák drží pevně, ale po sejmutí nezanechává žádné stopy ani lepidlo. V balení kromě samotného držáku najdete i nano pad pro nerovné povrchy, čisticí ubrousek, hex klíč pro jemné doladění, dva magnetické kroužky a samozřejmě uživatelský manuál.
HyperMount je zkrátka řešení, které kombinuje sílu, eleganci a univerzálnost. Udrží telefon bezpečně i v těch nejnáročnějších podmínkách, ať už ho máte v autě, doma nebo v kanceláři. Je to přesně ten typ doplňku, který si po prvním použití zamilujete a nebudete chtít vyměnit za nic jiného.
