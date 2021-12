Podívejte se na jedinečné CT fotografie AirPods

Na internetu jsou miliony projektů, mezi ty skutečně zajímavé jich však můžeme zařadit jen hrstku a do té nepochybně patří také projekt CT Scan of the Month, který každý měsíc podrobí CT skenování zajímavé produkty, aby zjistil, jakým způsobem jsou navrženy a co se v nich vlastně ukrývá. Právě CT snímky totiž ukazují detailně celou strukturu, vnitřní uspořádání a jednotlivé díly. Tentokrát si pánové a dámy vzaly do CT trojici AirPods, a to jednak první generaci, třetí generaci a také AirPods Pro. Je až neuvěřitelné, jak extrémně se od sebe jednotlivá sluchátka liší.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

První AirPods jsou ať se vám to chce nebo nechce věřit na trhu už dlouhých pět let a právě tato sluchátka se stala tím, z čeho Apple postupně odvodil jak AirPods Pro tak i AirPods 3 generace. Jak scan ukazuje, u první generace je největší část vnitřního prostoru vyhrazena baterii. Najdete zde také čip H1 a ve spodní části pak mikrofon. AirPods Pro přišly s novým designem a Apple zcela přehodnotil, jakým způsobem uspořádá vnitřní rozmístění jednotlivých komponent. Největší změnou je zde umístění baterie a také odstranění dlouhého výčnělku – stonku. Díky tomu musel Apple také změnit místo, kam umístí samotnou baterii. tu nakonec vložil přímo do hlavy sluchátek, a tak zatím co jsou AirPods Pro větší, nemusí mít onen výčnělek. Podobný systém je pak použit také u AirPods 3. generace. Změnilo se také rozmístění a zejména počet mikrofonů, které už neslouží jen pro volání, ale také pro ekvalizér.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

AirPods 3 generace, která Apple představil teprve letos se značně inspirují AirPods Pro, ovšem co se vnitřního uspořádání komponent týká, jsou v podstatě kombinací klasických AirPods a AirPods Pro. Jak se můžete sami přesvědčit, to že se nějaký produkt změní na povrchu je nic ve srovnání s tím, kolik změn a práce musí odvést inženýři uvnitř samotného těla. Stránka Scan of the Month nabízí zobrazení všech tří sluchátek v trojrozměrném scanu, který rozhodně stojí za vaši pozornost a podívat se na něj můžete přímo zde.