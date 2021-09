AirPods se do dvou let dočkají zdravotních senzorů

Co byste řekli na to, kdyby vám vaše AirPody byly schopné změřit tepovou frekvenci či jiné věci související s vaším zdravotním stavem? Pak pro vás máme velmi dobrou zprávu. Podle zdrojů analytika Ming-Chi Kua totiž Apple na AirPodech vybavených zdravotními senzory již pracuje a do dvou let by je měl světu ukázat.

Co přesně se AirPods naučí měřit sice Kuo ve své zprávě pro investory neodhalil, obecně se však dá počítat s tím nejjednodušším, co je v současnosti možné – tedy s tepovou frekvencí. Čistě teoreticky bychom se pak mohli dočkat i měření teploty, které však zatím neumí ani Apple Watch a je proto otázkou, zda by byl Apple schopen tuto funkci “naroubovat” rovnou na AirPods. Otazníky rovněž visí nad modelem, který by se senzory dorazil. Pokud totiž Apple počítá s uvedením AirPods se senzory na trh až v roce 2023, znamenalo by to, že by je mohl nasadit do AirPods 4 či AirPods Pro 3. Druhá generace AirPods Pro má totiž dorazit už příští rok a třetí generace AirPods pak dokonce již zítra. V úvahu připadají sice i nové AirPods Max, ale ty nejsou uživatelsky ani zdaleka tak oblíbené jako právě klasické AirPods (Pro) a proto se zdají být nejméně pravděpodobnými adepty.