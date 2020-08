AirPods se i nadále prodávají jako na běžícím páse

Bezdrátová sluchátka jsou fenoménem dnešní doby. To může ostatně potvrdit i samotný Apple, kterému se jeho modely AirPods a AirPods Pro podařilo zabodovat ve světě velkolepým způsobem. Přestože byl zprvu kritizován za jejich design a ceny, s odstupem času se u obou modelových řad ukázalo, že se jimi trefil kalifornský gigant do černého – tedy do chuti uživatelů. Jejich prodeje proto rok od roku strmě rostou, což nyní potvrdila i data analytiků z Counterpoint.

Dle dat Counterpoint letos Apple prodá na 82 milionů kusů AirPods, což je o celých 21 milionů kusů více než tomu bylo v loňském roce. Tehdy totiž prodal “jen” 61 milionů kusů, převážně pak klasických AirPods. Řada Pro se totiž dostala na pulty obchodů teprve na konci loňského roku s tím, že její dostupnost byla navíc velmi špatná. Uživatelé proto raději čekali, než aby sáhli po jiném modelu. I přes velký prodejní úspěch, který Apple v letošním roce s AirPods zaznamenává, však klesl jeho celkový podíl na trhu s true wireless sluchátky. Ten byl ještě v loňském roce úctyhodných 50 %, ale dnes jej analytici odhadují na zhruba 35 %. To proto, že se trh s bezdrátovými sluchátky za posledních několik měsíců výrazně zvětšil a promluvili do něj i výrobci, jejichž produkty se prodávají za velmi nízké ceny. Právě ti jsou dle Counterpoint hlavním důvodem, proč podíl Applu klesl. Konkurene v čele s Xiaomi či Samsungem se tudíž obávat nemusí. Ostatně, potvrzují to i prodejní data těchto společností. Xiaomi totiž drží na trhu s bezdrátovými sluchátky podíl asi 10 % a Samsung 6 %.

Je velmi pravděpodobné, že hvězda AirPods bude strmě stoupat i v příštím roce, jelikož v něm má dorazit jejich nová generace. Co přesně přinese sice není v tuto chvíli tak úplně jasné, představení předešlých AirPods však jasně dokázaly, že na tom ve výsledku ani tak moc nezáleží. Například AirPods 2. generace se od AirPods 1. generace téměř neliší, ale přesto přiměly mnohé majitele 1. generace v dobrém stavu k přechodu.