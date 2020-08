AirPods Pro 2 přinesou vychytávku, kterou ocení nejeden jejich majitel

Jestli lze u vloni představených AirPods Pro něco vyzdvihnout, jsou to určitě módy ANC a propustnosti, které buď aktivně potlačí veškerý hluk ve vašem okolí, nebo do vašich zvukovodů propustí jen některý – zpravidla ten nejdůležitější. Tyto módy je sice u současných AirPods nutné mezi sebou přepínat ručně přes Ovládací centrum, avšak u druhé generace těchto sluchátek má být přepínání mezi nimi automatické.

Novinka, kterou jako první oznámil leaker Komiya, bude pravděpodobně fungovat na bázi pokročilých algoritmů a neustálého monitoringu zvuků z okolí, který budou sluchátka zřejmě vyhodnocovat z hlediska jeho důležitosti a na základě toho jej propouštět do uší či jej tlumit. Díky tomu bychom tak ve sluchátkách slyšeli skutečně jen to, co chceme, což nyní není při používání režimu propustnosti tak úplně pravda – ten totiž zesiluje mnohdy i to, co je pro jeho uživatele naprosto nedůležité. Je tedy naprosto jasné, že by se jednalo o opravdu užitečné vylepšení.

Příchod nové generace AirPods Pro má mít Apple naplánován na první polovinu příštího roku – pravděpodobně pak jarní Keynote. Vzhledem k stále probíhající celosvětové pandemii koronaviru je však možné, že se ještě jeho plány změní a sluchátka budou odsunuta na později. Vývoj nových produktů má totiž v současnosti Apple vzhledem k velkým pracovním omezením velmi obtížný a je proto možné, že bude pro dokončení sluchátek potřebovat nakonec mnohem víc času, než ještě nyní plánuje.