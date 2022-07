AirPods se odpojují od iPhone: 5 tipů, jak tento problém vyřešit

AirPods se odpojují od iPhone je jeden z nejčastějších problémů, se kterými se můžete při využívání jablečných sluchátek setkat. Samozřejmě se jedná o velkou nepříjemnost, a pokud se tento problém opakuje, je to o to horší. Dobrou zprávou ale je, že ve většině případech se jedná o záležitost, kterou lze relativně jednoduše opravit, bez nutnosti provádění reklamací – takové případy jsou velmi výjimečné. V tomto článku se proto podíváme na 5 tipů, jak problém s odpojováním AirPods od iPhonu vyřešit.

Své AirPods byste měli udržovat v čistém stavu, a to nejen z hygienických důvodů, ale také z důvodu správné funkčnosti. Součástí AirPods je totiž mimo jiné také senzor, prostřednictvím kterého je možné zjistit, zdali máte sluchátka zrovna vložená v uších, anebo nikoliv. Pokud je tento senzor zašpiněný, tak samozřejmě nemusí fungovat správně, což pak způsobí problémy s odpojováním. Obě sluchátka si tedy zkontrolujte a zaměřte se hlavně na senzor, který má černou barvu.

Vyčistili jste senzor pro detekci vložení do uší, ale i přesto se vám sluchátka stále odpojují? Ve výjimečných případech může dojít k tomu, že zrovna vaše uši nemusí být schopen senzor rozpoznat. Popřípadě může jednoduše dojít k tomu, že se funkce prostě zblázní. V prvním případě zkuste detekci uší kompletně vypnout, v tom druhém proveďte deaktivaci a opětovnou aktivaci. Stačí AirPods připojit k iPhonu a přejít do Nastavení → Bluetooth , kde klepněte na ⓘ u vašich sluchátek . Tady už funkci Automatická detekce ucha najdete.

V občasných případech může za odpojování sluchátek samotná technologie Bluetooth. V mnohých případech stačí, když tuto funkci prostě a jednoduše vypnete, ale nikoliv přes ovládací centrum – zde totiž dochází pouze k omezení funkce, nikoliv k vypnutí. Pro kompletní vypnutí a zapnutí Bluetooth tedy na iPhonu přejděte do Nastavení → Bluetooth, kde nahoře pomocí přepínače Bluetooth deaktivujte, poté pár sekund vyčkejte a následně proveďte opětovnou aktivaci. Pak vyzkoušejte, zdali došlo k vyřešení problému.

Vypnutí automatického přepínání

Pokud vlastníte AirPods 2. a 3. generace, AirPods Pro či AirPods Max, tak můžete využívat funkce automatického přepínání mezi vašimi zařízeními. Samotný název této funkce napovídá, že může v určitých případech docházet odpojování AirPods z jednoho zařízení a opětovnému připojení na zařízení jiné. Některým uživatelům tato funkce vyhovuje, jiným zase nikoliv, každopádně pro její vypnutí na iPhonu či iPadu přejděte do Nastavení → Bluetooth, kde klepněte na ⓘ u vašich sluchátek. Tady pak stačí přejít do sekce Připojit k tomuto iPhonu a zvolit Pokud byly připojeny k iPhonu i minule. Na Macu pak přejděte do  → Předvolby systému → Bluetooth, kde u vašich sluchátek klepněte na ⓘ. Pak už jen zvolte u Připojit k tomuto Macu možnost Při posledním připojení k tomuto Macu.