Budoucí AirPods se dočkají nového typu ovládání! Apple jej nyní poodhalil

Apple podle nově zveřejněné patentové přihlášky pracuje na zásadní změně v tom, jak by mohly AirPods rozpoznávat gesta uživatelů. Namísto samostatných dotykových a kapacitních senzorů by budoucí generace bezdrátových sluchátek mohla využívat přímo RF antény, které dnes slouží především k přenosu zvuku a dat. Patent s krkolomným názvem „Gesture Detection Based on Antenna Impedance Measurements“ popisuje technologii, která by dokázala rozpoznat dotyk či pohyb prstu na základě změny impedance antény. Apple v dokumentu sděluje, že současné kapacitní senzory zabírají cenný prostor, zvyšují složitost konstrukce a mohou přispívat k vyšší hmotnosti zařízení. To je u tak kompaktního produktu, jakým jsou AirPods, dlouhodobý problém.
Další slabinou dnešního řešení je rychlost. Uživatelé si mohou všimnout mírného zpoždění mezi klepnutím na sluchátko a provedením akce (například při přeskočení skladby). Antény jsou však aktivní prakticky neustále, protože přenos zvuku má vyšší prioritu než snímání gest. Využití antény pro obě funkce by tak mohlo vést k výrazně rychlejší odezvě. Princip spočívá v tom, že přiblížení nebo dotyk prstu změní elektrické vlastnosti antény. Tyto změny lze analyzovat a vyhodnotit jako konkrétní gesto. Při použití více antén by bylo možné rozpoznat i směr pohybu, například přejetí nahoru či dolů po tyčince sluchátka, což by otevřelo cestu k plynulejšímu ovládání hlasitosti. Je však důležité připomenout, že jde o patentovou přihlášku, kterou Apple nikdy nemusí uvést v život. Apple si každoročně nechává registrovat stovky nápadů, z nichž reálně uživatelé uvidí pouze zlomek. Přesto tento dokument ukazuje, že společnost stále aktivně hledá nové způsoby, jak AirPods učinit menšími, rychlejšími a intuitivnějšími.