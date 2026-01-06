Apple vydal limitovanou edici AirPods Pro 3!

Apple i letos navazuje na svou tradiční novoroční edici produktů a u příležitosti lunárního Nového roku představil speciální verzi AirPods Pro 3, tentokrát ve znamení roku Koně. Novinka míří jen na vybrané trhy a k dostání je ode dneška v omezeném množství.
Speciální edice AirPods Pro 3 Year of the Horse se od běžného modelu liší jediným detailem, kterým je stejně jako v předešlých letech gravírování. Na nabíjecím pouzdře se objevuje unikátní emoji koně, které není nikde jinde dostupné a vzniklo výhradně pro tuto limitku. Jinak jsou sluchátka po všech stránkách totožná se standardní verzí, včetně ceny.
Zakoupit je mohou zákazníci v Číně, Hongkongu, na Tchaj-wanu, v Malajsii a Singapuru, přičemž Apple upozorňuje, že dostupnost je omezená zásobami. Samotný lunární Nový rok letos připadá na úterý 17. února 2026, takže edice přichází s mírným předstihem. Objednávky spuštěné dnes by se k prvním zákazníkům měly začít dostávat už 8. ledna.
Fotogalerie
Apple podobné tematické edice AirPods vydává pravidelně a za poslední roky jsme se dočkali verzí k Roku Draka, Buvola, Tygra, Zajíce nebo Hada. Vždy šlo spíše o sběratelskou záležitost než o technickou novinku, což platí i letos.
Připomeňme, že AirPods Pro 3 dorazily na trh v roce 2025 a přinesly znatelně lepší zvuk, vylepšené aktivní potlačení hluku, upravený tvar pro pohodlnější nošení a také senzory pro měření srdečního tepu. V tomto směru se ale u novoroční edice nic nemění.
Kromě samotných sluchátek Apple zároveň rozšiřuje nabídku tematického příslušenství s motivem roku Koně. V obchodech se objevují například kryty na iPhone, powerbanky, pouzdra na AirTagy, různé organizéry nebo cestovní nabíječky. Pokud tedy patříte mezi fanoušky těchto limitovaných kolekcí, letošní lunární Nový rok má z čeho vybírat.