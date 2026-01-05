AirPods Pro 3 v nové verzi se představí ještě letos a přinesou toto skvělé vylepšení!

AirPods Pro 3 jsou sice na pultech obchodů teprve pár měsíců, ale podle čerstvých spekulací to vypadá, že Apple s nimi ještě zdaleka neřekl poslední slovo. Ba právě naopak, podle čím dál tím většího množství leakerů se zdá, že se v dílnách Applu chystá druhá varianta tohoto modelu, která dorazí ještě letos a přinese jednu poměrně zásadní novinku ve formě infračervených kamer.
Zatímco současné AirPods Pro 3 se zaměřují hlavně na lepší kvalitu zvuku a výrazně vylepšené aktivní potlačení hluku, nový model má posunout sluchátka směrem k Apple Intelligence. Díky infračerveným kamerám mají totiž sluchátka lépe „chápat“ okolní svět a reagovat na něj. Klíčová má být v tomto směru funkce Visual Intelligence, kterou Apple postupně rozvíjí napříč svým ekosystémem. Sluchátka by tak teoreticky mohla v reálném čase vyhodnocovat dění kolem uživatele a poskytovat mu relevantní informace bez nutnosti vytahovat iPhone z kapsy.
Další zajímavý detail přidal známý leaker Instant Digital, který tvrdí, že kamerami vybavená varianta AirPods Pro 3 by se mohla zbavit tlakových plošek na nožkách a místo nich by Apple mohl vsadit na ovládání pomocí gest rukou. Není ale vyloučeno ani to, že obě možnosti budou fungovat vedle sebe, zvlášť s ohledem na to, kolik funkcí dnes na ovládání nožek spoléhá. Navíc ovládání gesty nemusí být vždy tím nejpohodlnějším způsobem, takže by bylo nasnadě ponechat obě varianty.
Po stránce designu i základních vlastností se ale žádná revoluce čekat nemá. Nová verze AirPods Pro 3 by měla být velmi podobná té současné, přičemž rozdíl má spočívat hlavně v přidaném hardwaru a s ním souvisejících funkcích. Logickým důsledkem pak má být i vyšší cena, která tuto variantu posune o něco výš než aktuální model. V praxi by to znamenalo, že Apple nabídne AirPods Pro 3 ve dvou verzích, tedy základní, kterou známe dnes, a prémiovější variantu s kamerami a rozšířenými AI funkcemi. Pro Apple by přitom tato strategie nebyla žádnou novinkou. Vždyť podobně dnes prodává AirPods 4 s aktivním potlačením hluku i bez něj. Pokud se tedy tyto informace potvrdí, čeká nás možná další nenápadný, ale velmi důležitý krok směrem k tomu, aby se sluchátka stala plnohodnotnou součástí světa Apple Intelligence.