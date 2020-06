Macy se virtualizace Windows 10 podle Microsoftu jen tak nedočkají

Představení nových čipů Apple Silicon na architektuře ARM zaskočilo řadu fanoušků i spekulantů a předznamenalo příchod nové éry, která se má nést v duchu kompletního propojení ekosystému i na hardwarové úrovni. Zároveň ale vyvstala řada palčivých otázek, zejména tedy těch týkajících se virtualizace na nových Macích. Apple se tak obratem vyjádřil ve smyslu, že se prozatím s virtualizací nepočítá, přinejmenším tedy Windows, a vývojářská beta verze zatím touto možností ani nedisponuje. K celé záležitosti vydal prohlášení i Microsoft, který se raději rozhodl nic neslibovat.

Virtualizace operačního systému Windows je v otázce přechodu na architekturu ARM a čipy Apple Silicon poměrně palčivé téma. Samotný Apple totiž zatím ve vývojářské betě nenabízí možnost virtualizace takřka vůbec, ani pomocí VMWare a Parallels, a nejnovější prohlášení Microsoftu tomu na optimismu příliš nepřidává. Mluvčí společnosti se totiž vyjádřil ve smyslu, že Windows 10 pro ARM jsou dostupné pouze pro výrobce, kteří je následně předinstalují na svá zařízení. Na rozdíl od standardní verze Windows tak není možné operační systém instalovat či využívat kdekoliv jinde, což v případě virtualizace přidává pořádnou práci. Podobně je na tom i funkce Boot Camp, která umožňuje efektivně přepínat mezi dvěma operačními systémy, aniž by docházelo k zádrhelům nebo ztrátě dat.

Podle prohlášení Microsoftu to ale zatím nevypadá, že by se společnost chystala svůj přístup změnit a nějak razantně přehodnotit stanovisko. Přesto je tu jistá naděje, jelikož se první Macy s Apple Silicon dostanou k zákazníkům až ke konci roku. To dává dostatek prostoru pro vývojáře, kteří mají aktuální Transition kit k dispozici, aby zapracovali na svých aplikacích. Přesto mají ztížené podmínky, jelikož virtualizaci systémů na bázi x86 nepodporuje ani stávající funkce Rosetta. Uvidíme, jak se Apple s tímto nedostatek popasuje, nicméně společnost sama dala najevo, že chce do nových Maců integrovat také balíček Office.