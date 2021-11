Hackeři se dostali do e-mailu FBI

O víkendu bylo v FBI veselo. Hackerům se podařilo dostat do jednoho e-mailů úřadu a odeslat přes něj přes 100 tisíc zpráv. FBI avšak tvrdí, že k žádnému úniku informací nedošlo. Organizace Spamhaus Project se domnívá, že úkolem bylo poškodit jméno kybernetického experta Vinnyho Troia, který v minulém roce vedl vyšetřování skupiny hackerů zvané The Dark Overlord. E-maily totiž obsahovaly popis vymyšleného hackerského útoku, za kterým měl dle textu stát právě on.