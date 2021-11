Astronauti mise Crew-3 viděli u Mezinárodní vesmírné stanice záhadný objekt

Během mise Crew-3 nastala vskutku kuriózní situace. Astronauti Crew Dragon tvrdili, že blízko Mezinárodní vesmírné stanice prolétl nějaký neznámý objekt. Řídící středisko avšak rychle odpovědělo s tím, že objekt je s největší pravděpodobností neškodný. Jednalo se pravděpodobně o vesmírný odpad, ovšem někteří konspirátoři hovoří o UFO. Jeden z astronautů na Twitteru objekt popsal jako „small nut“.

Crew report seeing an object pass in their centerline camera, could be a nut. SpaceX MCC-X not concerned.

That'll make several UFO vids on youtube. 😆 pic.twitter.com/3JvXn6VBKN

— Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) November 11, 2021