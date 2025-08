iOS 26 mění ovládání fotoaparátu. Nový přepínač vrací staré gesto!

Apple v rámci iOS 26 přetvořil aplikaci Fotoaparát nejen vizuálně, ale i způsobem ovládání. Jednou z nejkontroverznějších změn bylo nové gesto pro přepínání režimů, které šlo proti tomu, na co byli uživatelé roky zvyklí.

Nové gesto vyvolalo kritiku

Dříve se přepínání mezi režimy jako Foto a Video řídilo metaforou fyzického ciferníku – přetažením prstem doleva jste se dostali na režim napravo. V iOS 26 ale Apple představil novou skleněnou lupu, která se pohybuje přímo směrem prstu. Přesunutím prstu doleva tak místo přechodu na režim vpravo posunete obraz vlevo – což je opačně než dříve. To vyvolalo vlnu negativních reakcí od testerů bety, kteří se se změnou těžko smiřovali. A Apple na jejich zpětnou vazbu reagoval.

Režim Classic Mode Switching

Od páté bety iOS 26 najdete v nastavení novou volbu: Classic Mode Switching. Nachází se v sekci Nastavení > Fotoaparát a ve výchozím stavu je vypnutá. Popisek přepínače zní: „Reverse the scroll direction of mode switching“ – tedy „Obrátit směr přepínání režimů“. Po jeho aktivaci se chování aplikace Fotoaparát vrátí do podoby, jakou známe z předchozích verzí iOS. Tento jednoduchý přepínač pravděpodobně potěší velkou část uživatelů, kteří změnu považovali za krok zpět. Apple tak znovu ukazuje, že dokáže naslouchat komunitě – alespoň někdy.