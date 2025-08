PlayStation Phone: Ve světě vzniká skutečně nadějný herní telefon pro nejnáročnější!

V roce 2011 to vypadalo jako odvážný krok – Sony tehdy představilo Xperia Play, první smartphone s výsuvným ovladačem ve stylu PlayStationu. Měl spojit to nejlepší ze dvou světů: mobilní komunikaci a špičkový handheld gaming.

Přestože koncept zaujal, komerčně příliš nezabodoval. Uživatelé tehdy nebyli připraveni obětovat tenkost a eleganci telefonu kvůli fyzickým tlačítkům – a Sony projekt po čase potichu ukončilo. Zdá se ale, že ještě není vše beznadějně ztraceno.

Žijeme v době, kdy jsou herní telefony výkonnější než některé notebooky, mají velké displeje s vysokou obnovovací frekvencí, výkonné čipsety a solidní chlazení. Mobilní hraní je díky cloudovým službám a titulům jako Genshin Impact nebo Fortnite silnější než kdy dřív. A právě v tomto kontextu přichází značka Ayaneo, která se chystá oživit myšlenku PlayStation Phone – a možná ji konečně dotáhne k úspěchu.

Stane se Ayaneo Phone druhým Xperia Play?

Čínská značka Ayaneo, známá spíše díky kapesním PC konzolím na bázi Windows a Androidu, jako je Ayaneo Pocket DS, se podle dostupných informací chystá vstoupit do světa chytrých telefonů. Jejich Ayaneo Phone má být prvním herním smartphonem s integrovaným výsuvným ovládacím systémem – tedy fyzickými tlačítky a směrovým ovladačem, podobně jako u legendárního PSP nebo zmíněné Xperie Play.

Na rozdíl od jiných herních zařízení, jako je například Anbernic RG Slide, má však Ayaneo Phone nabídnout plnohodnotnou smartphonovou funkcionalitu, včetně mobilního připojení, kvalitních fotoaparátů a moderního operačního systému. Jinými slovy: nemá to být jen herní přístroj, ale skutečně telefon, který si můžete vzít do kapsy a používat každý den, a přitom si zahrát tak, jak to s dotykovou obrazovkou jednoduše nejde.

Vedle Ayaneo Phone firma představila i novou podznačku Konkr, jejímž cílem je nabídnout dostupnější handheld zařízení. Prvním modelem je Konkr Pocket Fit, Androidová konzole se 6palcovým displejem s obnovovací frekvencí 144 Hz, poháněná špičkovým čipsetem od Qualcommu. Windows verze – Konkr Fit – nabídne větší displej a masivní 80Wh baterii. I to ukazuje, že Ayaneo to s mobilním hraním myslí vážně.

A právě v tom se skrývá potenciální návrat konceptu PlayStation Phone – ne nutně pod značkou Sony, ale v duchu stejné filozofie. Hráči už dnes oceňují zařízení, která kombinují výkon a ergonomii. Pokud Ayaneo dokáže dodat kvalitní hardware, dobrý software a smysluplné ovládání, může se jim podařit to, co se před lety Sony nepovedlo.

Zatím není jasné, zda Ayaneo Phone skutečně způsobí revoluci, nebo zůstane jen výklenkovým zařízením pro nadšence. Ale jedno je jisté – mobilní hraní v roce 2025 je mnohem dál, než jsme si před pár lety dokázali představit. A ačkoliv fyzická tlačítka na smartphonech už dávno nejsou standardem, pro vášnivé hráče mohou být tím, co jejich herní zážitek posune na novou úroveň.