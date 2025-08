Musk křísí Vine z mrtvých! Legendární šestisekundová videa se znovu objeví na X

Pamatujete si ještě na videoplatformu Vine, která tu před TikTokem? Jednalo se konkrétně o místo pro krátká videa, které se stalo zdrojem nekonečného množství nejrůznějších memů a virálních klipů. Twitter ji v roce 2012 koupil za 30 milionů dolarů, ale už o pět let později službu poměrně nečekaně definitivně odstřihl. Teď se zdá, že Elon Musk chystá velký návrat.

„Nedávno jsme našli archiv Vine videí (mysleli jsme, že byl smazán) a pracujeme na obnovení přístupu, abyste je mohli znovu sdílet,“ napsal Musk na X. Zároveň naznačil, že obnova souvisí i s jeho AI chatbotem Grok, který nově umožňuje tvorbu krátkých AI videí.

Nutno navíc dodat, že to není poprvé, co Musk myšlenku vzkřísit Vine takto veřejně oživuje. Krátce po koupi Twitteru v roce 2022 se totiž svých sledujících ptal, zda by Vine měl vrátit, a většina byla pro. Stejnou otázku položil i v roce 2024 a opět s drtivou podporou. Přesto se plnohodnotný návrat nikdy neuskutečnil. Tentokrát to podle všeho nebude samostatná aplikace, ale přístup k původnímu archivu přímo na X, kde si uživatelé budou moci stará videa přehrát a sdílet, nikoliv nahrávat nová.

V době své největší slávy měl Vine kolem 200 milionů uživatelů a proslavil tvůrce jako Jake a Logan Paul. Jeho konec urychlila údajná manažerská pochybení a nástup konkurentů, především TikToku, který nabídl méně omezení a delší formát. Jestli se Muskovi tentokrát podaří legendu skutečně oživit, nebo zůstane jen u nostalgické vzpomínky, ukážou následující měsíce. Fanoušci každopádně už teď na X míchají nadšení se zdravou dávkou skepse.