Zavřít reklamu

Paměťová krize dopadá na Apple Story! Externí SSD k Macům v nich skokově zdražují

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
0

Nákup externího úložiště v Apple Storu se dnes úplně nevyplatí. Apple totiž v uplynulém týdnu výrazně zvýšil ceny vybraných disků třetích stran ve svém online i kamenném obchodě. Zdražení je v některých případech natolik extrémní, že cena narostla až na trojnásobek původní částky.

Konkrétním příkladem je populární externí SSD disk SanDisk o kapacitě 4 TB. Ještě nedávno se prodával za přibližně 500 dolarů. Nyní je k dostání za lidových 1 200 dolarů. Podobně je na tom i menší 1TB model, jehož cena poskočila ze 120 na 360 dolarů.

MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 11 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 11
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 5 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 5
MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 4 MacBook Neo vs. MacBook Air LsA 4
MacBook Air M5 LsA 10 MacBook Air M5 LsA 10
MacBook Air M5 LsA 11 MacBook Air M5 LsA 11
MacBook Air M5 LsA 12 MacBook Air M5 LsA 12
Vstoupit do galerie

Kromě vysokých cen trápí zákazníky také dostupnost. Většina modelů externích disků je v online obchodě Applu momentálně vyprodaná a u položek svítí informace, že nejsou k dispozici pro doručení ani pro osobní odběr. Situace u konkurence není o mnoho lepší a i zde jsou zásoby omezené a ceny vysoko nad průměrem.

Za tímto „paměťovým šílenstvím“ stojí masivní rozmach datových center pro AI. Projekty jako Stargate od OpenAI spotřebovávají nepředstavitelné množství NAND flash čipů a operačních pamětí. Výrobci polovodičů proto logicky upřednostňují lukrativní zakázky pro technologické giganty, což drasticky omezuje dodávky pro běžný spotřebitelský trh.

Nedostatek komponent už donutil Apple zvýšit ceny MacBooků Air a Pro o 100 dolarů a pravděpodobně stál i za zrušením nejvyšší konfigurace RAM u Macu Studio. Podle analytiků se situace v průběhu roku pravděpodobně ještě zhorší, protože poptávka po AI infrastruktuře neklesá. Pokud si někdo z vás před rokem nakoupil z nějakého důvodu paměti, může teď být pěkně v balíku.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.