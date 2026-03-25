Paměťová krize dopadá na Apple Story! Externí SSD k Macům v nich skokově zdražují

Nákup externího úložiště v Apple Storu se dnes úplně nevyplatí. Apple totiž v uplynulém týdnu výrazně zvýšil ceny vybraných disků třetích stran ve svém online i kamenném obchodě. Zdražení je v některých případech natolik extrémní, že cena narostla až na trojnásobek původní částky.
Konkrétním příkladem je populární externí SSD disk SanDisk o kapacitě 4 TB. Ještě nedávno se prodával za přibližně 500 dolarů. Nyní je k dostání za lidových 1 200 dolarů. Podobně je na tom i menší 1TB model, jehož cena poskočila ze 120 na 360 dolarů.
Kromě vysokých cen trápí zákazníky také dostupnost. Většina modelů externích disků je v online obchodě Applu momentálně vyprodaná a u položek svítí informace, že nejsou k dispozici pro doručení ani pro osobní odběr. Situace u konkurence není o mnoho lepší a i zde jsou zásoby omezené a ceny vysoko nad průměrem.
Za tímto „paměťovým šílenstvím“ stojí masivní rozmach datových center pro AI. Projekty jako Stargate od OpenAI spotřebovávají nepředstavitelné množství NAND flash čipů a operačních pamětí. Výrobci polovodičů proto logicky upřednostňují lukrativní zakázky pro technologické giganty, což drasticky omezuje dodávky pro běžný spotřebitelský trh.
Nedostatek komponent už donutil Apple zvýšit ceny MacBooků Air a Pro o 100 dolarů a pravděpodobně stál i za zrušením nejvyšší konfigurace RAM u Macu Studio. Podle analytiků se situace v průběhu roku pravděpodobně ještě zhorší, protože poptávka po AI infrastruktuře neklesá. Pokud si někdo z vás před rokem nakoupil z nějakého důvodu paměti, může teď být pěkně v balíku.