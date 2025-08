Pašování iPhonů skončilo tragédií. Žena měla na těle přilepených 26 telefonů

https://www.ctvnews.ca/world/article/woman-dies-in-brazilian-restaurant-with-26-iphones-glued-to-her-body/Brazilská média přinesla před pár dny šokující zprávu o úmrtí 20leté ženy. Tu našli minulé úterý v autobuse poblíž jedné z místních restaurací. A proč o tom píšeme na magazínu věnovaném Apple produktům? Na jejím těle bylo přilepeno celkem 26 iPhonů, z nichž část měla být repasovaná. Podle serveru G1 utrpěla během cesty srdeční zástavu, a přestože jí záchranáři věnovali přibližně 45 minut intenzivní péče, nepodařilo se ji zachránit. Během pokusu o resuscitaci našli zdravotníci na těle ženy balíčky s telefony, a v jejích zavazadlech navíc několik lahví alkoholu. Policie, která místo činu vyšetřovala, nyní pracuje s verzí, že šlo o součást pašerácké operace.

Podle brazilského deníku Gazeta do Paraná iPhony pravděpodobně pocházely z černého trhu, který v zemi vzkvétá. Často jde o zboží pašované z okolních států, zejména z Paraguaye. Jak uvádí portál H2FOZ, od ledna do května letošního roku vzrostl počet zadržených nelegálních iPhonů o téměř 25 %. Brazilská Federální daňová správa odhaduje, že do země se každý den dostane nelegálně kolem 10 000 telefonů. „Pašeráci je převážejí v menších množstvích a postupně distribuují po celé Brazílii,“ vysvětlil pro H2FOZ Claudio Marques z Federální daňové správy.