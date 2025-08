iPhone 17 datum představení potvrzeno dalším zdrojem! Tento termín si zapište do kalendáře

Fanoušci Applu si mohou začít dělat v kalendáři poznámku s vykřičníkem. Podle důvěryhodných informací z německého prostředí by měla letošní keynote, na které Apple představí iPhone 17, proběhnout v úterý 9. září. Informaci přinesl renomovaný portál iphone-ticker.de s odkazem na interní zdroje od německých operátorů. Termín přitom koresponduje i s nedávnou predikcí Marka Gurmana z Bloombergu, který ve svém newsletteru označil právě 9. a 10. září za nejpravděpodobnější data, kdy se novinky ukážou světu.

Pokud se termín potvrdí, iPhone 17 si půjde oficiálně předobjednat hned ten pátek, tedy 12. září. A jak už bývá zvykem, první kusy se dostanou k zákazníkům i do Apple Storů o týden později, tedy 19. září. Start prodeje má podle všeho opět zahrnovat všechny klíčové trhy, tedy Spojené státy, Evropu, Čínu i Japonsko.

Letos Apple chystá poměrně zásadní obměnu své iPhonové řady. Kromě klasického iPhonu 17 dorazí nově model iPhone 17 Air, který má nahradit dosavadní Plus variantu a přinést o poznání tenčí a lehčí konstrukci. Vrcholem nabídky pak budou tradičně verze iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max, které mají podle úniků dostat výrazně vylepšený fotoaparát, nové možnosti natáčení a další „profi“ funkce, které budou cílit hlavně na kreativce a nadšence do mobilního videa. V zákulisí se hovoří mimo jiné i o přidání nového hardwarového tlačítka na boku telefonu, které by mělo usnadnit ovládání fotoaparátu či natáčení videa. A právě iPhone 17 Pro Max má být prvním iPhonem s 8× optickým zoomem, což by výrazně změnilo hru.

Kromě nových iPhonů ale Apple během keynote pravděpodobně vytasí i další žhavé novinky. Počítá se s uvedením Apple Watch Series 11, inovovaného modelu Apple Watch Ultra 3 a také Apple Watch SE 3, která by měla být cenově dostupnější alternativou pro méně náročné uživatele. Mezi spekulacemi pak nechybí ani AirPods Pro 3, které by mohly přinést vyšší kvalitu zvuku, lepší výdrž baterie a ještě těsnější integraci se systémem iOS 18.

Ať už Apple přichystá cokoliv, jedno je jisté – září bude patřit opět Applu a jeho keynote bude sledovat celý svět. Pokud vše půjde podle očekávání, oficiální pozvánka na akci by mohla dorazit během posledního srpnového týdne. A jak už to bývá, i tentokrát se dá očekávat, že se Apple vytasí s pořádným „wow efektem“.