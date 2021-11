Among Us překvapilo (nejen) na iPhonech velkým updatem, který do hry přidává čtyři nové role

Před necelými dvěma týdny jsme se dozvěděli o plánech studia Innersloth, které měly do multiplayerového fenoménu Among Us přidat spoustu nového obsahu. V předešlých vyjádřeních se vývojáři podělili pouze o novou roli pro padouchy. Ti se mohli začít těšit na to, že se budou moci měnit na ostatní hráče díky schopnostem role Shapeshiftera. Oznámení doprovodilo ještě pár slov o tom, že se hra dočká dodatečného obsahu. Nikdo ale nemohl tušit, že se za tak krátkou dobu dočkáme obrovského updatu, který zásadním způsobem mění celou hru. V nové verzi hry, která je již nyní dostupná na všech platformách, totiž nově figurují další tři nové role, které na sebe mohou vzít členové posádky.

Členové posádky se nyní mohou specializovat na inženýry, kteří mohou využívat k přesunu po mapě ventilaci, vědce, jež mají přístup k biometrickým údajům ostatních, a strážné anděli, speciální roli pro mrtvé hráče, která vyřazeným umožňuje bránit jejich kolegy. Kromě toho mohou hráči Among Us konečně přivítat plnohodnotný obchod se spoustou kosmetických doplňků. K jejich nákupu budete kromě reálné měny moci nově využít i speciální herní měny, jež budete moci získat během normálního hraní. Láká vás nový obsah ve hře, nebo jste už na Among Us po jeho loňské vlně popularity zanevřeli? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.