Multiplayerový fenomén Among Us láká na novou mapu

V noci na pátek se udílely herní ceny The Game Awards. V kategorii nejlepší multiplayerové hry si prvenství odnesl fenomén Among Us, který slaví velké úspěchy i na iOS. V souboji porazila ostatní nominované hry, mezi nimiž chyběla jediná další mobilní hra. Porota dala Among Us přednost před Animal Crossing: New horizons, Call of Duty: Warzone, Valorant a Fall Guys: Ultimate Knockout. Vývojáři z Intersloth si k tomu ještě na galavečer připravili ukázku z hraní na zcela nové mapě. Hledat zrádce mezi členy posádky budeme nově moci na palubě obrovského vznášedla.

Nová mapa se přidá ke trojici starších, už trochu ohraných, map. Vývojáři z Innersloth se očividně snaží hru oživit i pomocí zavedení nových herních mechanik. Ve hře v současnosti fungují například dekompresní komory, které představují příležitost pro vraždy beze svědků a komplexnější pojetí přesunu po mapách. Uvnitř vznášedla se nově budeme moci přesunovat pomocí levitujícíh plošin a žebříků. Samozřejmostí jsou nové druhy úkolů pro posádku a dokonce i nové animace vraždění. Zajímavou novinku představuje možnost zvolit si místnost, ve které se každý z členů posádky objeví po konání schůze. Odpadá tak nepříjemná situace pro zrádce, kdy se všechny potenciální oběti drželi na mapě pospolu. Nová mapa bude k dispozici na začátku roku 2021. Among Us je dostupné na App Store zcela zdarma.