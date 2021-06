Fenomén Among Us se (nejen) na iPhonech dočká řady velkých vylepšení

Všechny náruživé hráče jistě včera neminulo zahájení velkého letního kolotoče herních konferencí. Míč vykopla prezentace Summer Gamefestu moderovaná novinářem Geoffem Keighleym. V jejím průběhu jsme se dočkali nejen oznámení nových her na velké platformy, ale pár pomrknutí směrem k mobilním hráčům. Jedním z nich je i nový update od vývojářů multiplayerového hitu Among Us. Ti představili řadu novinek, kterými budou hráče zásobovat v nadcházejících měsících.

Největším oživením hry bude zcela nový mód Hide and Seek, tedy zcela jednoduchá hra na schovku. V něm se bude jeden z astronautů snažit najít ostatní, přičemž bude mít značně limitované zorné pole. Obdobnou verzi hry podle některých zdroj začali hrát i někteří členové komunity díky svému vlastnímu nastavení pravidel, jde tak ze strany vývojářů o logický krok, který jim takové skopičiny umožní.

Další výraznou novinkou bude přidání již páté mapy. Podobně jako s módem Hide and Seek však ani u ní nevíme, kdy má do hry dorazit. Před implemetací těchto velkých změn však vývojáři zapracují ještě na rozšíření klasického herního režimu, který nově poskytne možnost hrát společně až patnácti hráčům najednou, v průběhu následujících týdnů přijdou i různé menší kosmetické přídavky. Těšíte se na nový herní mód, nebo jste už Among Us přestali hrát, stejně jako drtivá většina hráčů? Podělte se s námi o svůj názor v diskuzi pod článkem.

