5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (16. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Deep Rock Galactic je zábavná kooperativní hra pro jednoho až čtyři hráče, která se odehrává v hlubinách vesmíru. V průběhu hraní se před vámi bude neustále generovat nový prostor, ve kterém na vás budou číhat zákeřní nepřátelé, které je zapotřebí zlikvidovat.

Fotogalerie Deep Rock Galactic 0 Deep Rock Galactic 1 Deep Rock Galactic 2 Deep Rock Galactic 3 Vstoupit do galerie

Původní cena: 29,99 € (9,89 €)