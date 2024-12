Apple odhalil nejstahovanější aplikace a hry v App Storu za rok 2024! Tedy, skoro

S blížícím se koncem roku 2024 Apple odhalil nejstahovanější aplikace a hry roku na iPhonu, iPadu a na Apple Arcade. Zveřejněné žebříčky jsou rozdělené podle více než 30 zemí a regionů. Tyto žebříčky, které uživatelé naleznou již nyní na kartě Dnes v App Storu, zahrnují nejoblíbenější bezplatné a placené aplikace a hry a také nejlepší hry na Apple Arcade. Uživatelé se také mohou seznámit se 17 vítězi App Store Award za rok 2024, které vybral tým redaktorů z App Storu. Jejich hry a aplikace pomohly uživatelům rozproudit jejich kreativitu, dosáhnout nových milníků a zpříjemnit si každodenní chvíle s rodinou a přáteli v rámci celého App Storu a ekosystému zařízení od Applu.

App Store představuje nejbezpečnější a nejlepší místo k objevování a stahování aplikací a her. Obsahuje totiž pokročilé nástroje a stará se o něj speciální tým recenzentů a redaktorů aplikací. Tito redaktoři z App Storu pomáhají uživatelům ze všech koutů světa nalézt ročně desítky tisíc důvěryhodných aplikací, které pro ně šikovně shromažďují na kartách Dnes, Hry a Aplikace. Uživatelé tak mají z jednoho místa přístup k těm nejlepším aplikacím, hrám, událostem v aplikacích, různým článkům, podrobným rozhovorům, sbírkám a dalšímu obsahu.

Vtipné je nicméně to, že v době psaní tohoto článku ještě nebyly žebříčky pro Českou republiku a potažmo Slovensko k dispozici, přičemž App Store na iOS se tvářil, že o žádných žebříčcích neví a App Store spouštěný přes Mac hlásil „Připravujeme“. Je proto otázkou, zda jsme se dostali do „více než 30 zemí a regionů“, pro které Apple žebříčky zveřejnil. Níže tak alespoň přikládáme žebříček her a aplikací, které byly nejstahovanější v USA, jelikož ty se mnohdy s těmi evropskými dost shodují.

Nejstahovanější bezplatné aplikace pro iPhone

Temu: Shop Like a Billionaire

Threads

TikTok

ChatGPT

Google

Instagram

WhatsApp Messenger

CapCut – Video Editor

YouTube: Watch, Listen, Stream

Gmail – Email by Google

Nejstahovanější placené aplikace pro iPhone

Shadowrocket

HotSchedules

Procreate Pocket

75 Hard

AnkiMobile Flashcards

AutoSleep Track Sleep on Watch

Paprika Recipe Manager 3

TonalEnergy Tuner & Metronome

Goblin Tools

Forest: Focus for Productivity

Nejstahovanější bezplatné hry pro iPhone

Block Blast!

MONOPOLY GO!

Roblox

Call of Duty®: Warzone™ Mobile

Township

Last War: Survival

Royal Match

Brawl Stars

Subway Surfers

My Perfect Hotel

Nejstahovanější placené hry pro iPhone

Minecraft: Play with Friends

Heads Up!

Geometry Dash

Papa’s Freezeria To Go!

Bloons TD 6

Five Nights at Freddy’s

Plague Inc.

MONOPOLY: The Board Game

Stardew Valley

Red’s First Flight

Nejstahovanější bezplatné aplikace pro iPad

YouTube: Watch, Listen, Stream

Netflix

Max: Stream HBO, TV, & Movies

Calculator – Pad Edition

Disney+

Google Chrome

Peacock TV: Stream TV & Movies

Amazon Prime Video

TikTok

Goodnotes 6

Nejstahovanější placené aplikace pro iPad

Procreate

Procreate Dreams

Shadowrocket

forScore

Nomad Sculpt

ToonSquid

Bluebeam Revu for ‌iPad‌

AnkiMobile Flashcards

Teach Your Monster to Read

Endless Paper

Nejstahovanější bezplatné hry pro iPad

Roblox

Magic Tiles 3: Piano Game

MONOPOLY GO!

Subway Surfers

Brawl Stars

Geometry Dash Lite

Block Blast!

Among Us!

My Perfect Hotel

Royal Match

Nejstahovanější placené hry pro iPad